Reuters: G7 объявит о запрете на алмазы из РФ в течение двух-трех недель

Страны G7 в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов. Об этом со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщило агентство Reuters. По его словам, ограничение вступит в силу в январе. Ранее бельгийская сторона выступила против ограничения российской алмазодобывающей отрасли.

Введение ограничений на торговлю российскими алмазами глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал в мае. Тогда господин Мишель подчеркнул, что «российские алмазы не вечны». Выступающая против ограничений Бельгия, отметила, что запрет может повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, «мировом алмазном центре». Российская компания АЛРОСА (MOEX: ALRS), которая является одним из крупнейших производителей алмазов, уже находится под санкциями США и Великобритании.

Как санкции отразились на компании — в публикации «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Милена Костерева