Евросоюз пакует разногласия

12 декабря Евросоюз должен окончательно согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Предыдущая попытка принять новые ограничения ни к чему не привела. В субботу страны ЕС не смогли договориться из-за «непреодолимых разногласий». Встреча дипломатов в понедельник должна стать решающей для девятого пакета. Он предполагает расширение «черного списка» — туда могут включить 169 компаний и физических лиц, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом. Также, по данным СМИ, будут ограничены поставки дронов, авиадвигателей, а россиян могут оставить без европейских ноутбуков и жестких дисков. Насколько чувствительными окажутся новые ограничения? И смогут ли европейские страны согласовать очередной пакет? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По мере того как множилось количество санкционных пакетов, росли и разногласия внутри самого Евросоюза. Каждый новый документ проходил через все более сложные дискуссии, и уже ближе к восьмому списку ограничений чаще стали появляться исключения для некоторых государств.

Сейчас, как отмечают источники немецкой Suddeutsche Zeitung, возникло «что-то вроде стратегического истощения» и все больше стран хотят преференций. Бельгия против запретов в горнодобывающей промышленности, потому что на ее Алмазной бирже в Антверпене торгуются российские драгоценные камни на десятки миллионов долларов. А Венгрия не хочет усиления газовых санкций.

Так что усталость есть, но это не значит, что новых пакетов больше не будет, говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Во всех странах Европейского союза инфляция в среднем 10%. Естественно, санкции сейчас рассматриваются сквозь призму экономических последствий, появляются разногласия. Это не говорит о том, что наступает какой-то раскол. Санкции не всегда так гладко и ровно обсуждаются, но, тем не менее, все равно принимаются.

В этот раз то же самое будет — какие-то острые углы сгладят, может быть, кто-то получит преференции или льготы, но в итоге придут к общему знаменателю».

Как минимум разногласия вряд ли возможны во всем, что касается санкций против российского военно-промышленного комплекса. Список из почти 200 компаний и физических лиц, которые связаны с ВПК, скорее всего, будет принят без каких-либо изменений, уверены собеседники “Ъ FM”. К слову, там фигурируют депутаты Госдумы и члены правительства. Также появится уточненный перечень запрещенных к ввозу товаров. Там речь идет о дронах, авиадвигателях и других компонентах.

А по данным издания Politico, под запретом могут оказаться еще и европейские ноутбуки и жесткие диски. Но это довольно странная мера, считает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко: «Я не думаю, что это какую-то серьезную опасность представляет для отечественного рынка в связи с тем, что Европа не является глобальным игроком на нем. В основном то, что попадало всегда в топы, это изделия или американских брендов, или тайваньских. Кроме того, многие европейские фирмы, не дожидаясь указаний, самостоятельно приняли решение отказаться от сотрудничества с российским рынком ранее».

Еще одной чувствительной мерой должно стать внесение трех российских банков в санкционные списки. Хотя многих основных игроков уже и так отключили от SWIFT и ограничили любые операции в Евросоюзе. Тем не менее в девятом пакете может оказаться Всероссийский банк развития регионов. А судя по рыночным котировкам, инвесторы не исключают, что и Тинькофф-банк рискует попасть под ограничения.

И в целом расширение подсанкционных организаций не самая приятная новость для отрасли, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Мы же видели, что первые порции санкций привели к тому, что, в общем-то, начался валютный кризис, мощный набег на банки. В конечном итоге за полгода убыток у банковского сектора в России составил 1,5 трлн руб. Соответственно, все еще впереди.

С другой стороны, российский банковский сектор, да и экономика адаптировались, но, тем не менее, продолжают оставаться уязвимыми для новых санкций».

Избранная Евросоюзом санкционная тактика позволит ему принять еще не один пакет ограничений, говорят собеседники “Ъ FM”. Однако они не ждут, что последующие решения будут сильно бить по российской экономике. Уже и так принято достаточно жестких мер, влияние которых еще только предстоит прочувствовать.

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