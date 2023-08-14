Алмазы не заметили санкций

АЛРОСА, попавшая под западные санкции, впервые за полтора года опубликовала финансовую отчетность. Компании удалось в первом полугодии сохранить выручку на уровне прошлого года, однако чистая прибыль и свободный денежный поток сократились на 35% на фоне роста капвложений и оборотного капитала. Аналитики считают, что результаты дают возможность надеяться на выплату дивидендов по итогам года, хотя цены на алмазы и бриллианты на мировом рынке снижаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

АЛРОСА по итогам первого полугодия 2023 года сохранила выручку на уровне прошлого года в 187,8 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. Во втором квартале выручка выросла в годовом выражении на 8%, до 92,5 млрд руб. В то же время чистая прибыль за полугодие упала на 35%, до 55,57 млрд руб.

В отчетности компании не раскрываются данные EBITDA, свободного денежного потока (FCF) и чистого долга. В отдельных материалах для аналитиков говорится, что FCF за первое полугодие снизился на 35%, до 19,6 млрд руб., пишет «Интерфакс». Капитальные затраты выросли на 39%, до 24,3 млрд руб., из-за технического перевооружения и поддержания основных фондов. Оборотный капитал стал основной причиной сокращение FCF, увеличившись на 24,4 млрд руб., в том числе за счет увеличения запасов руды и песков, роста расходов на ГСМ и проч. Чистый долг АЛРОСА опустился до отрицательного значения в 5,6 млрд руб. (средства на балансе превышают долг).

По мнению аналитиков, результаты компании позволяют надеяться на дивиденды.

«Хотя компания не выплачивала дивиденды с конца 2021 года, мы отмечаем возможность их объявления за первое полугодие 2023 года позднее в этом году. По нашим оценкам, потенциальная дивидендная доходность может составить 4–5% за первое полугодие (8–10% по итогам 2023 года)»,— считают аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции». Промежуточные дивиденды при условии выплаты 100% FCF могут составить около 3 руб. на акцию, считает инвестбанк «Синара». «В то же время не исключено, что совет директоров также может рассмотреть вопрос и о невыплаченных дивидендах за 2022 год»,— полагают там. Согласно дивидендной политике при текущем уровне долговой нагрузки коэффициент выплат должен составить не менее 100% свободного денежного потока.

При этом аналитики «Моих инвестиций» отмечают неблагоприятную ситуацию на мировом рынке алмазов. Индекс цен на алмазы компании Zimnisky (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index) за последний год снизился на 16,6%. Индекс отслеживает изменение сопоставимых цен на природные необработанные алмазы в долларах.

Снижение спроса и рост издержек негативно сказались на результатах другого крупнейшего производителя алмазов — De Beers. EBITDA компании в первом полугодии 2023 года упала на 63%, до $347 млн, а выручка сократилась на 21%, составив $2,83 млрд.

«В условиях пассивности сектора бриллиантов в первой половине 2023 года запасы в midstream продолжали расти, при этом рентабельность находилась под давлением из-за снижения цен на бриллианты и растущих издержек»,— объяснила компания.

Снижение цен на алмазы в первом полугодии обусловлено наличием небольших, но все же оказывающих влияние на ценообразование запасов у огранщиков на фоне роста процентных ставок, что отражается на стоимости финансирования, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Для огранщиков процентные платежи составляют до трети всех расходов, и любое повышение ставки сразу влияет на рентабельность их операций. Поэтому в периоды роста ставок они стремятся минимизировать оборотный капитал и, как следствие, сократить покупку сырья. «По нашим оценкам, с сентября мы можем увидеть разворот в динамике спроса на алмазы на фоне сезонного роста спроса и минимизации уровней запасов в сегменте огранки»,— говорит аналитик.

Справедливые цены на алмазы при текущем балансе спроса и предложения могут достигнуть уровня $200–230 за карат, что говорит о значительном потенциале АЛРОСА с точки зрения финансовых результатов и оценки компании, подчеркивает Борис Красноженов. Он напоминает, что запасы алмазов в мире на крупнейших шахтах сокращаются и к 2030 году объем добычи может упасть до 90 млн карат с 120 млн карат в 2023 году.

Евгений Зайнуллин