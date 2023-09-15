Чем известен новый глава Росавиации Дмитрий Ядров

15 сентября Дмитрий Ядров был назначен главой Росавиации. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ядров

Фото: Росавиация Дмитрий Ядров

Фото: Росавиация

Родился 3 мая 1988 года. В 2010 году окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации по специальности «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». В том же году начал работать в госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). Занимал различные должности от диспетчера управления воздушным движением Московского центра АУВД до помощника директора.

В 2018 году занял пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации по ОрВД. Через год был назначен заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Член проектного офиса по разработке стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года при правительственной комиссии по транспорту. Состоит в экспертной группе по внедрению автоматизированной системы организации воздушного движения Московского укрупненного центра при Росавиации. Действительный государственный советник РФ III класса (2022).

Согласно декларации о доходах, за 2021 год заработок Дмитрия Ядрова составил 5,3 млн рублей.