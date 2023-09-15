«Известия»: главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшие дни, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, соответствующее решение было принято на уровне правительства.

Один из собеседников издания утверждает, что отставка господина Нерадько может произойти сегодня, 15 сентября. Ему на смену рассматривалась кандидатуры его заместителя Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета и экс-замглавы Росавиации Олега Сторчевого, пишут «Известия».

Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. В мае 2022 года, по данным издания, он получил замечание от правительства из-за неисполнения поручений главы Минтрана Виталия Савельева. Тот предложил господину Нерадько покинуть пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора госкорпорации по организации воздушного движения.

Лаура Кеффер