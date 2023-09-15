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Коммерсантъ FM
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Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, сообщает «Интерфакс». Он находится в визитом в России с 13 сентября.

На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Ким Чен Ын прошел по красной дорожке, его приветствовали караваем. Как ожидается, он посетит авиапредприятие, выпускающее боевую и гражданскую технику.

13 сентября лидер КНДР и президент РФ Владимир Путин встретились на космодроме «Восточный», куда господин Ким прибыл на собственном поезде. Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет. Ким Чен Ын пригласил господина Путина посетить КНДР, в Кремле сказали, что он согласился.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лаура Кеффер

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