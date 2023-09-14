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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Президент России Владимир Путин «с благодарностью» принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, сообщил пресс-секретарь президента Дмирий Песков.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, Путин с благодарностью принял это приглашение. Далее все согласования продолжатся по дипломатическим каналам»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он добавил, что «сейчас будет быстро подготовлен» визит в Пхеньян и для министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Предположительно, он отправится туда в октябре.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с Владимиром Путиным пригласил его посетить Северную Корею.

Южнокорейский премьер-министр Хан Дак Су заявил, что Россия и Северная Корея находятся в процессе потепления отношений и возможное военное сотрудничество между странами «вызывает тревогу». В Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные штаты готовы принять меры для предотвращения развития военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Вчера, 13 сентября, главы государств встретились на космодроме «Восточный», куда господин Ким прибыл на собственном поезде, и провели переговоры в расширенном формате — они длились около четырех часов.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Операция Ын и другие приключения Путина».

Петр Бузлаев

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