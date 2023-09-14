Повышение на грани роста

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 сентября, вновь повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов: теперь ставка по кредитам составляет 4,5%, по депозитам — 4%, по маржинальным кредитам — 4,75%. Повышение, которое может стать последним в текущем цикле ужесточения ДКП, объясняется по-прежнему высоким уровнем инфляции. В пересмотренном прогнозе ЕЦБ фактически фиксирует эффекты от проводимой им монетарной политики. Учитывая снижающуюся деловую активность, многого от европейской экономики регулятор не ждет: предполагается, что рост ВВП зоны евро в 2023 году составит только 0,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

В четверг, 14 сентября, Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, после десятого подряд раунда повышений базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, по депозитам — до 4%, по маржинальным кредитам — до 4,75%. Решение о новом ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор вновь объяснил «слишком высоким» уровнем инфляции. Напомним, по данным Евростата, общая годовая инфляция в зоне евро в августе, как и в июле, составила 5,3%. Базовая же (без учета цен на продовольствие и энергоносители), как и ожидалось, несколько замедлилась: до 5,3% после 5,5% в июле. ЕЦБ пока рассчитывает на возвращение показателя к целевому значению в 2% — но, как следует из макропрогноза, не на горизонте ближайших двух лет.

Ожидания годовой инфляции в странах зоны евро были уточнены с повышением: до 5,6% (после ожидавшихся в июне 5,4%) на 2023 год и до 3,2% (после 3%) на 2024-й.

Причина — вызывающий у регулятора тревогу уровень цен на энергоносители (в т. ч. дорожающая нефть, см. “Ъ” от 13 и 14 сентября). На 2025 год прогноз понижен до 2,1% с июньских 2,2%. Предполагается, что базовая инфляция составит 5,1% в этом году, 2,9% — в 2024-м и 2,2% — в 2025-м. Хотя, как потенциально достижимый таргет инфляции в 2% в прогнозах не упоминается, председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания отметила, что удержание ставок на нынешнем уровне внесет «достаточный вклад» в возвращении инфляции к нему — хотя говорить о том, что пиковые значения уже достигнуты, она пока не готова.

В своем выступлении госпожа Лагард зафиксировала отраженную в статданных и показателях опережающих индикаторов слабость европейской экономики и ожидания крайне сдержанного ее роста по итогам года. В обновленном прогнозе ЕЦБ оценки роста ВВП зоны евро снижены: предполагается, что экономика вырастет на 0,7% в 2023 году, на 1% в 2024-м и на 1,5% в 2025-м. Июньский обзор регулятора предполагал рост на 0,9%, 1,5% и 1,6% соответственно.

В это снижение оценок фактически заложены долгосрочные эффекты ДКП, которую ЕЦБ проводит последний год, но при нынешней деловой активности они выглядят несколько оптимистично.

Напомним, как следует из свежих данных Евростата, по итогам июля объем промпроизводства в зоне евро месяц к месяцу снизился на 1,1%, год к году — на 2,2%. Аналитики предполагали, что годовое снижение составит 0,3%, месячное — 0,7%. На то, что оживления деловой активности в промышленности не произошло и в августе, указывает и динамика PMI — показатель составил 43,5 пункта (отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от снижения). Как подчеркнула госпожа Лагард, постковидный импульс к росту в услугах себя также исчерпал. Напомним, PMI этой сферы в августе впервые с конца 2022 года ушел ниже 50 пунктов (47,9). Отметим, еще летом данные деловой активности и инфляции оказывали разнонаправленное давление на ЕЦБ — в связи с чем впервые за долгое время вокруг заседания регулятора до последнего сохранялась некоторая интрига.

Восстановление экономики зоны евро, которое, по расчетам регулятора, должно было произойти в 2023 году, откладывается на следующий, заявила госпожа Лагард. На его перспективы по-прежнему влияет целый ряд факторов: от того, насколько сильным будет европейский рынок труда, до скорости оживления других крупнейших экономик — в первую очередь Китая.

Кристина Боровикова