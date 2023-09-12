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Коммерсантъ FM
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Слабости роста

Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономик ЕС и еврозоны

Европейская экономика на горизонте ближайших полутора лет будет расти медленнее, чем ожидалось. Это следует из нового прогноза Еврокомиссии (ЕК): оценки роста ВВП в 2023 и 2024 годах ухудшены как для зоны евро, так и в целом для ЕС. Несмотря на продолжающееся снижение цен на энергоносители, летом статистические данные и опережающие индикаторы фиксировали слабую деловую активность в Европе. Импульс к росту в сфере услуг себя почти исчерпал, у промышленного сектора слабые показатели, отмечают в ЕК. Существенный вклад в ухудшение прогнозов внесла Германия: ожидается, что крупнейшая экономика Европы сократится по итогам 2023 года на 0,4%.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Еврокомиссия ухудшила прогнозы для экономики зоны евро и Евросоюза на 2023 и 2024 годы. Ожидается, что рост ВВП еврозоны в этом году составит 0,8% (весенний прогноз ЕК предполагал рост на 1,1%), в следующем — 1,3% (1,6%). ВВП Евросоюза предположительно вырастет на 0,8% и 1,4% (против ранее ожидавшихся 1% и 1,7%) соответственно. Ссылаясь на статданные и показатели опережающих индикаторов, в Еврокомиссии отмечают, что деловая активность в европейских странах остается «сдержанной» из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ и по-прежнему высокой инфляции.

В августе индикатор экономических настроений (ESI) в зоне евро, оставаясь ниже отметки в 100 пунктов, отделяющей рост деловой активности от ее снижения, опустился до 93,3 пункта (94,5 в июле) — это минимум с ноября 2020 года. В отрицательной зоне (ниже отметки в 50 пунктов) в августе был и композитный PMI зоны евро: 46,7 пункта после 48,6 в июле. Хотя данные Евростата о промпроизводстве по итогам второго квартала оказались несколько лучше прогнозов (см. “Ъ” от 17 августа), в ЕК указывают на сохраняющуюся в промышленности слабость. Фиксируется и ухудшение ситуации в услугах — спрос на них продолжает снижаться из-за инфляционного давления. В августе впервые с конца 2022 года индекс PMI этой сферы оказался ниже 50 пунктов: 47,9 пункта после 50,9 пункта в июле.

В обзоре ЕК пересмотрены оценки роста и для некоторых экономик зоны евро. Так, новые прогнозы на 2023 год предполагают более медленный рост ВВП в Италии и Нидерландах: на 0,9% и 0,5% (против 1,2% и 1,8% в майских оценках) соответственно и более быстрый — во Франции и Испании: на 1% и 2,2% соответственно (вместо 0,7% и 1,9%). Самые пессимистичные оценки в обзоре даны для Германии: крупнейшая экономика Европы в этом году сократится на 0,4% (в весеннем прогнозе ожидался рост на 0,2%). Опасения ЕК подтверждаются и опубликованными за последнюю неделю статданными, демонстрирующими снижение промышленного производства в этой стране третий месяц подряд.

В Еврокомиссии полагают, что дальнейшее повышение ставок ЕЦБ может, с одной стороны, оказать более серьезное, чем ожидалось ранее, давление на экономическую активность, с другой — ослабить инфляцию. Отметим, статистические данные сейчас оказывают на регулятора (его заседание пройдет уже на этой неделе) разнонаправленное давление. Вероятно, учитывая это, Еврокомиссия не дает конкретных прогнозов о дальнейших действиях ЕЦБ.

При этом в обзоре приводятся обновленные оценки инфляции: предполагается, что в этом году в зоне евро она составит 5,6% (5,8% — в весеннем обзоре), в следующем — 2,9% (2,8%). В странах Евросоюза — 6,5% (6,7%) в 2023 году и 3,2% (3,1%) в 2024-м. Такой пересмотр объясняется ожиданиями дальнейшей динамики цен на энергоносители: в ЕК полагают, что в этом году они продолжат снижаться, но медленнее, чем в первой половине года, а уже в 2024 году вновь будут расти.

Кристина Боровикова

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