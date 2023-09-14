Топливные субсидии помножат на ноль

У нефтяников мало шансов получить около 100 млрд руб. топливного демпфера в сентябре из-за продолжающегося роста биржевых цен на бензин и дизтопливо. Чтобы бюджет выплатил средства, компаниям нужно добиться снижения цен на 20–25% в оставшиеся дни месяца, что маловероятно. Однако участники рынка могут надеяться на корректировку формулы демпфера, которую сейчас обсуждают в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оптовая стоимость летнего дизельного топлива на СПбМТСБ 13 сентября впервые в истории торгов превысила 72 тыс. руб. за тонну: котировки топлива в европейской части России выросли на 0,6%, до 72,15 тыс. руб. за тонну. Стоимость дизтоплива непрерывно растет уже две недели, еще дольше дорожает бензин Аи-92. Его стоимость ни разу не снижалась с 24 августа и накануне увеличилась еще на 0,46%, до 68,58 тыс. руб. за тонну. Стоимость бензина Аи-95 тоже показала рост — на 0,45%, до 75,91 тыс. руб.

Такая динамика все больше отдаляет нефтяников от перспектив получить топливный демпфер по итогам сентября. В рамках демпфера бюджет компенсирует компаниям часть разницы между экспортными ценами на топливо и индикативными внутренними ценами (56,9 тыс. руб. за тонну бензина Аи-92 и 53,85 тыс. руб. за тонну дизтоплива).

Но если реальные внутренние цены на топливо превышают индикативные более чем на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, что уже произошло в сентябре, демпфер обнуляется. В августе выплаты по нему составили 185,9 млрд руб., и хотя с сентября размер демпфера по решению правительства должен быть сокращен вдвое, это означает для компаний потерю почти 100 млрд руб.

Повлиять на цены в нужной степени до конца сентября уже невозможно, говорят собеседники “Ъ”. Чтобы сделать возможным выплату демпфера за сентябрь, текущая биржевая цена бензина должна упасть более чем на 20%, на дизтопливо — более чем на 25%. «На внутреннем рынке слишком сильная нехватка бензина и дизтоплива, в условиях которой цены невозможно снизить на 9–12 тыс. руб. за тонну и затем удержать их на пониженном уровне»,— считают источники “Ъ”. По их мнению, котировки продолжат расти, компенсируя таким образом потери от невыплаты субсидий.

Другие источники “Ъ” на рынке полагают, что может измениться формула расчета демпфера: увеличится диапазон возможного отклонения от индикативной цены или сама эта цена. Речь также может идти об отмене коэффициента, уменьшающего выплаты с сентября (см. “Ъ” от 5 сентября).

По данным собеседников “Ъ”, в правительстве активно идут совещания по поводу насыщения внутреннего рынка топливом, и до конца недели могут появиться итоговые версии нормативных документов по спецэкспортерам топлива (для борьбы с «серым» экспортом), а также согласованная на уровне правительства позиция по корректировке демпфера.

Источники “Ъ” поясняют, что законодательство позволяет скорректировать демпфер задним числом: например, так уже поступали в 2021 году, когда новый вариант заработал с мая, хотя соответствующие изменения в Налоговый кодекс Госдума принимала в июне.

В то же время изменить НДПИ на нефть, за счет роста которого могут быть компенсированы более высокие выплаты по демпферу, задним числом невозможно. Зато, полагают собеседники “Ъ”, может быть принято решение, согласно которому скорректированный демпфер заработает с сентября, а повышенный НДПИ — с ноября после выполнения всех формальных процедур.

Управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко отмечает, что пока конца ралли котировок нефтепродуктов не видно: «Сейчас мы входим в пик ремонтов на НПЗ, на местах топливо независимым участникам не отпускают». Господин Дьяченко добавляет, что пока независимые АЗС работают, повышая розничные цены быстрее, чем это делают заправки нефтекомпаний, и теряя долю рынка.

Ольга Мордюшенко