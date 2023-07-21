Суд поддержал решение ФАС оштрафовать МТС и «Мегафон» за рост стоимости услуг

Арбитражный суд Москвы не поддержал иски «Мегафона» и МТС, которые пытались обжаловать штрафы, назначенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Речь идет о необоснованном, по данным ФАС, повышении в 2022 году стоимости услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов. Операторы обосновали это повышение ростом своих затрат, сообщает ФАС.

Ведомство, однако, пришло к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей «Служба предписала снизить тарифы до экономически обоснованного уровня»,— говорится в сообщении ФАС.

После проведенного административного расследования на операторов были наложены штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Компании попытались обжаловать предписания и штрафы, однако суд первой инстанции поддержал позицию ведомства.

В МТС сообщили ТАСС, что компания примет решение о дальнейших шагах после получения и анализа мотивировочной части решения суда. В «Мегафоне» от комментариев отказались.

О затратах сотовых операторов читайте в публикации «Ъ» «Связь преодолевает инфляцию».

Мария Федотова