Шойгу на приеме в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Пхеньян передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина. Послание было передано на приеме в столице Северной Кореи, который посетил глава российского военного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), помимо послания от Владимира Путина Сергей Шойгу также передал Ким Чен Ыну подарок от российского президента.

«Ким Чен Ын выразил президенту Путину глубокую признательность за ценный подарок»,— отмечается в сообщении северокорейского государственного СМИ.

Также в ходе приема российский министр обороны выступил с большой речью, в которой подчеркнул, что РФ готова постоянно развивать многогранное сотрудничество с Северной Кореей. Вскоре после посещения торжественного приема в Пхеньяне Сергей Шойгу и другие члены российской делегации покинули КНДР.

Министр обороны РФ прибыл с военной делегацией в Северную Корею 25 июля. Это был первый визит высокопоставленной делегации из России в КНДР с 2020 года. В ходе визита российского министра обороны Сергей Шойгу и Ким Чен Ын вместе посетили выставку вооружений в Пхеньяне. Они осмотрели в том числе межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске, их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику. В частности, господину Шойгу показали два образца «современных северокорейских БПЛА».

Подробнее о визите Сергея Шойгу в Пхеньян читайте в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Александр Кислов