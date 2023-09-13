Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал космодрома Восточный в Амурской области. Там его встретил президент РФ Владимир Путин. Их встреча проходит в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где ведется сборка новой ракеты «Ангара».

Лидеры двух стран коротко пообщались, сообщает «Интерфакс». Ожидается, что они осмотрят ряд объектов космодрома, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2». После осмотра космодрома на его площадке пройдут российско-корейские переговоры на высшем уровне, в них примет участие глава Минобороны Сергей Шойгу. Кремль говорил, что пресс-конференция по итогам не планируется.

Ким Чен Ын вчера, 12 сентября, прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. Его встретили губернатор Олег Кожемяко и глава Минприроды Александр Козлов. Лидер КНДР заявил, что его визит в Россию подтверждает приоритетное внимание республики к отношениям с РФ, как к вопросу «стратегической важности».

Подробности — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лаура Кеффер