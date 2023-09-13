Путин объяснил, почему для встречи с Ким Чен Ыном выбрали космодром Восточный

Президент Владимир Путин объяснил журналистам, что для переговоров с главой КНДР был выбран космодром Восточный из-за интереса Ким Чен Ына к ракетам. Также он сообщил, что планирует поговорить с северокорейским коллегой по всем вопросам.

«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать»,— ответил господин Путин на вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники.

На вопрос, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество, президент ответил: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть».

При встрече лидеры двух стран коротко пообщались. Они осмотрят ряд объектов космодрома, после чего на его площадке проведут переговоры на высшем уровне. В них примет участие глава Минобороны Сергей Шойгу.

Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Лидер КНДР сказал, что его визит подтверждает приоритетное внимание республики к отношениям с РФ.

О его приезде — в публикации «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лаура Кеффер