Еврокомиссия смягчилась к багажу

После скандала с правилами ввоза санкционных товаров Еврокомиссия все-таки смягчила рекомендации на своем официальном сайте. Если 8 сентября там было сказано, что россияне не смогут привозить в Европу вещи из черного списка даже для личного пользования, то теперь формулировку изменили. Из нее больше не следует категоричный запрет, авторы просто указывают, что товары могут быть использованы для обхода санкций. Тем не менее за несколько дней европейские страны успели изменить правила. Литва и Латвия запретили россиянам въезжать на личных автомобилях. Такое же ограничение пока не ввели, но поддержали в Эстонии. Тему продолжит Дарья Фоменко.

Однозначный ответ «нет» в новой редакции Еврокомиссия исключила. Впрочем, вновь отметила, что для обхода санкций могут быть использованы автомобили. А эффективнее всего установить их связь с Россией можно с помощью госномера. Вопрос, что делать с такими машинами, еще 8 сентября власти оставили на усмотрение каждой отдельной страны. Некоторые из них отреагировали весьма оперативно. “Ъ FM” узнал как минимум об одном случае запрета на проезд в Литву. Своим опытом поделился житель Калиниградской области Павел:

«На таможне мне сказали, что на автомобиле с российскими номерами дальше ехать нельзя и развернули. Вернулся обратно в Россию. Я ехал в Вильнюс, у меня два гражданства — российское и эстонское. При этом на таможне мне предложили оставить машину в РФ и пройти границу пешком — то есть меня пропускают, а автомобиль нет».

Обновленная версия, кажется, снимает потенциальные риски с личных вещей. Но не всех, а только таких, как, например, одежда или предметы личной гигиены. Четкого ответа, что будет со смартфонами и другой техникой по-прежнему нет. Важно и другое: разъяснения все еще оставляют право таможни самостоятельно принимать решения. И страны Балтии, вероятно, сделают выбор не в пользу россиян, отмечает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом:

«Нельзя ввозить вещи для личного использования. Мы вообще не понимаем, как это технически возможно. Парламент будет обсуждать, но практика показывает, что простое человеческое измерение очень мало кого волнует. То есть я думаю, что страны Балтии введут этот запрет максимально возможным образом. Странам, которые находятся внутри ЕС, не имеют сухопутной границы, этим запретам подчинятся бессмысленно. Они не держат дверь».

Правила въезда обещала обновить Германия, правда, до того, как Еврокомиссия смягчила формулировки. Таможня ФРГ уточняла, что санкционные товары могут подпасть под конфискацию. О случаях изъятия, впрочем, пока не известно. Но контроль, кажется, уже стал жестче. В этом убедилась собеседница “Ъ FM” Дарья:

«Прилетели в Нюрнберг. Так как у меня был с собой негабаритный груз, думаю, что это могло быть причиной дополнительного досмотра. Сотрудник таможенной службы попросил меня ответить на некоторые уточняющие вопросы. Он поинтересовался: откуда я везу велосипед, сколько ему лет, где я его покупала? Кроме того, он спросил, есть ли у меня сигареты, сколько пачек, имеется ли золото».

Отдельная интрига, что будет с российскими автомобилями, которые уже находятся на территории ЕС. Испания, например, пообещала их не арестовывать. Другие страны таких уточнений не делали. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом попыталась прояснить вопрос, но пока безрезультатно:

«Составила запрос в комиссию, мы его отправим. Конечно, этот вопрос мы будем поднимать и внутри Эстонии тоже. Но, думаю, они скажут: те, что есть, если пересекут границу, обратно уже не въедут. Но сколько машин с российскими номерами есть у жителей стран ЕС? Например, мой одноклассник на российских номерах ездит уже лет 10».

Пока ситуация для россиян все же не выглядит фатальной. Даже если на границе с Россией автомобиль в страны Балтии не пропустят, есть обходные пути. Как минимум никаких ограничений пока не вводила Норвегия.

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