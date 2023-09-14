Огней так много неродных на улицах Саратова

Саратовская городская дума попросила жителей города присылать фотографии уличных вывесок на иностранных языках или с использованием транслитерации. Самых активных «фотографов» пообещали наградить призами. Ранее глава города Лада Мокроусова анонсировала изменение правил благоустройства — введение запрета на использование иностранных слов в вывесках. Спикер горпарламента Сергей Овсянников уверяет, что инициатива не коснется зарегистрированных фирменных наименований и товарных знаков. Эксперты считают, что запрет приведет к подорожанию рекламных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Саратовская городская дума объявила «фотоконкурс, посвященный вывескам на иностранных языках или с использованием транслитерации». «Приглашаем всех желающих присылать фотографии вывесок, размещенных на зданиях, расположенных на территории Саратова. Три участника конкурса, приславшие фотографии наибольшего количества таких объектов, получат призы»,— говорится на сайте горпарламента. Снимки можно прислать до 25 сентября в комментариях к постам в соцсетях гордумы или на электронную почту.

Ранее, 25 августа 2023 года, глава администрации Саратова Лада Мокроусова подписала постановление об общественных обсуждениях проекта изменений правил благоустройства города. Депутаты гордумы предложили «установление запрета размещения на вывесках символов и надписей на иностранных языках, за исключением случаев указания зарегистрированных фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания».

Спикер гордумы Сергей Овсянников объяснил инициативу «какофонией вывесок» на улицах Саратова. «На магазине написано: Vishenka. Иностранными буквами. У меня вызывает вопрос: почему не написать русскими? Или Fabrica cvetov — зачем и для чего? Мне кажется, что, используя подобные вещи, мы теряем идентичность, причастность к нашему великому, могучему русскому языку. Когда такие вкрапления происходят, это, по-моему, нонсенс»,— полагает он.

Вместе с тем спикер пожаловался, что инициативу о «фотоконкурсе» в соцсетях восприняли как поиск «стукачей и информаторов».

«Мы такую цель перед собой не ставим — найти какие-то вывески и принять какие-то меры. Сейчас нужно изучить общественное мнение»,— отметил господин Овсянников. По его мнению, горожане просто не задумываются о «засилье иностранных вывесок» и целью «конкурса» является именно демонстрация горожанам «засилья». Полученные снимки депутат пообещал опубликовать в интернете, чтобы граждане могли оценить обилие иностранных слов в «информационном поле вокруг нас».

Сергей Овсянников добавил, что на тему вывесок запланированы общественные слушания и круглые столы, отдельно инициативу обсуждают и с бизнесом — соответствующие просьбы направили в Торгово-промышленную палату региона и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полине Московской. Спикер отметил, что теоретически город сможет предоставить бизнесу финансовую поддержку в смене вывесок. В случае необходимости предполагается привлечь неких «меценатов», но возможно участие и городского бюджета.

После «конкурса» власти города могут провести «светофорное голосование», поделился планами господин Овсянников. По городу расставят урны, возле которых будут дежурить волонтеры. Саратовцам предложат проголосовать красными карточками против иностранных вывесок, желтыми — нейтрально, зелеными — за их сохранение.

9 июля вопрос использования иностранного языка в наружной рекламе был поднят на заседании общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Саратовской области. Об этом «Ъ» рассказала сама Полина Московская. Значительной части организаций потенциальные нововведения не коснутся, уверена она: «Все англоязычные название у сетей, крупных организаций зарегистрированы». Вместе с тем госпожа Московская признала, что федеральный закон о рекламе обязывает доносить до потребителя информацию на русском языке. По словам бизнес-омбудсмена, очередная тематическая встреча с предпринимательским сообществом может состояться уже на следующей неделе.

Использование иностранных слов позволяет бизнесу преодолевать барьер с потребителем, рассказал «Ъ» маркетолог Владимир Маркелов.

«Некоторое время существовала мода на все "не наше». Как пройти код "свой-чужой", если в тебе ничего чужого нет? Правильно: назваться иначе. За рядом товаров потребитель не пойдет в примерочную или магазин — только в showroom»,— полагает господин Маркелов.

По мнению эксперта, ограничение использования иностранного языка глобально не скажется на бизнесе, но повлечет за собой «удорожание дизайна визуальных символов». «Им (специалистам рекламной сферы.— “Ъ”) придется развивать визуальную составляющую. Или смысловую. Расти над собой»,— резюмировал собеседник.

Идея перевести вывески на русский язык не нова. В 2013 году на тот момент действующий губернатор Пензенской области Василий Бочкарев поручил региональному правительству разработать проект перевода баннеров и вывесок. А в ноябре 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал иностранные вывески на улицах Саратова. На тот момент глава города, а ныне спикер облдумы Михаил Исаев отметил тогда, что бургер стоило бы называть «котлета в хлебе». В 2022-м господин Володин рассказал о планах нижней палаты парламента принять закон о запрете иностранных вывесок. Сроки рассмотрения и детали не уточнялись. В мае этого года Краснодарская городская дума запретила наружную рекламу на иностранных языках.

Дарья Васенина, Саратов