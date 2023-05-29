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В Краснодаре запретили рекламные вывески на иностранных языках

Краснодарские депутаты на 57-м заседании гордумы приняли решение о запрете на использование иностранных языков на вывесках.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Соответствующие изменения внесли в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 «Об утверждении правил благоустройства территории Краснодара». За запрет на использование иностранных языков на вывесках, коммерческих объектов депутаты проголосовали единогласно.

На вопрос, что будет с предпринимателями, которые откажутся менять вывески, заместитель председателя комитета по ТЭК, ЖКХ и окружающей среде городской Думы Краснодара Дмитрий Оберемченко ответил, что это будет рассматриваться соответствующими структурными подразделениями администрации.

До этого русифицировать вывески предлагал мэр Краснодара Евгений Наумов. Глава города обратил внимание, что в краевой столице чересчур много рекламы на иностранных языках и счел это непатриотичным.

«В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке»,— отметил мэр.

На Кубани решили избавиться от иностранных слов на улицах городов

Борьбу с несанкционированной уличной рекламой и с вывесками на иностранном языке власти начали еще три года назад. В ноябре 2020 года профильный комитет ЗСК провел анализ, который подтвердил: большинство краснодарских билбордов и вывесок выполнено на иностранном языке.

Андрей Пугачев, Маргарита Синкевич

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