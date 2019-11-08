Вячеслав Володин раскритиковал иностранные вывески на саратовских улицах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от вывесок магазинов на иностранных языках. Такое заявление он сделал во время инспекционной прогулки по проспекту Кирова в Саратове.

Вячеслав Володин обратил внимание на вывески кафе. «Одни иностранные слова. Разве это хорошо? Мы живём в России и слова должны быть на русском языке. Это позволительно где-нибудь там, за границей, но мы же не за границей. Так и страну можно потерять», — заявил господин Володин.

Глава Саратова Михаил Исаев подтвердил, что вместо «бургер» следует употреблять словосочетание «котлета в хлебе».

Сергей Петунин