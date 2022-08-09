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Коммерсантъ FM
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«Речь идет о наведении порядка»

Депутат Госдумы Артем Кирьянов о поправках к закону «О рекламе»

В России планируется создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, соответствующие поправки к федеральному закону «О рекламе» уже приняты Государственной думой в первом чтении. Как и любая инициатива подобного масштаба, она вызвала огромный резонанс как в профессиональном обществе, так и среди простых граждан, занятых в том числе в индустрии наружной рекламы. Разумеется, есть как сторонники идеи создания единого оператора, так и противники, аргументы которых зачастую уводят общество в откровенно спекулятивную плоскость. Самый распространенный из них, что законопроект уничтожает отрасль наружной рекламы путем монополизации. На самом деле речь идет о наведении порядка, выведении индустрии из серой зоны и легализации всех ее участников, в первую очередь в регионах.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Нынешняя ситуация на рынке наружной рекламы отчасти напоминает 2012 год, когда департамент СМИ и рекламы Москвы под руководством Владимира Черникова (а затем Ивана Шубина) принял новые правила размещения наружной рекламы с целью избавить город от транспарантов-перетяжек и рекламы на строительных сетках. Тогда операторы наружной рекламы так же воспринимали реформу отрасли в штыки, но дальнейшее преображение облика столицы лишь подтвердило правильность принятых мер.

За это время отрасль продолжила свое развитие. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем российского рынка рекламы в 2021 году достиг 578 млрд руб., рост год к году составил 22%. При этом динамика роста цифровых рекламоносителей в сегменте OOH (Out-of-Home) относительно 2020 года составила рекордные 69%.

Но если в столицах и крупнейших региональных центрах цифровой рекламный бизнес структурирован и более или менее прозрачен, то на периферии творится настоящий хаос. Рекламные конструкции используют без разрешения на установку и эксплуатацию, государство не получает доходов в виде налогов. Ответственность за контент лежит на плечах надзорных органов, но, по сути, нет механизма оперативного контроля для предотвращения распространения незаконного контента на цифровых рекламных конструкциях. Именно из этих соображений и родилась идея создания единого оператора. Фактически речь идет о создании нового продукта: на надежном фундаменте и с охватом по всей России. Единый портал будет создан на основе лучших практик, на базе современного ПО, он станет суперохватным медиаресурсом с потенциальной аудиторией 80 млн граждан. Контакт с аудиторией будет простым, удобным (принцип одного окна) и безопасным, потому что будет контролироваться государством. Будут исключены мошеннические схемы и участие юрлиц из недружественных стран. Кроме того, создание единого оператора стимулирует переход от аналоговых конструкций к цифровым.

На чем базируется непонимание сути законопроекта? Разберем на конкретных примерах.

Монополии — не будет

Outdoor-операторы уверяют, что принятие данного законопроекта «вызовет банкротство нескольких тысяч предприятий малого бизнеса и увольнение, по разным данным, от 20 тыс. до 150 тыс. высококвалифицированных сотрудников», однако эти цифры сознательно завышены. В отрасли наружной рекламы работают не более 11–12 тыс. человек. При этом около 2 тыс. человек работают в Russ Outdoor, около 900 — в Gallery, это ключевые игроки, их доли рынка за 2021 год — 40% и 17% соответственно. Объединение цифровых конструкций в единую инфраструктуру увеличит эффективность рекламы, удобство ее размещения и объемы охватываемой аудитории, позволит оперативно отслеживать размещаемый контент и может стать, наоборот, отличным инструментом для развития малого и среднего предпринимательства.

Одно из самых больших опасений противников законопроекта базируется на том, что он приведет к уничтожению рынка наружной рекламы в России путем монополизации. Но создание единого оператора вовсе не исключает возможности прямого взаимодействия дистрибуторов, заказчиков и рекламодателей, что разрушает распространенный миф о переделе рынка. Все договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сфере наружной рекламы — срочные (то есть заключаются на определенный период), и торги по-прежнему будут проводиться.

Органы муниципальной власти смогут пополнять бюджеты и получать дополнительную прибыль за счет установки конструкций единого оператора в дополнение к ранее заключенным договорам, по которым они продолжат получать платежи. Также власти смогут проводить торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию как статичных, так и цифровых рекламных конструкций с другими операторами. Законопроект не меняет существующее регулирование, а лишь определяет отдельный правовой режим размещения рекламных конструкций единого оператора, который не затрагивает права муниципалитетов. Рекламодатели и владельцы рекламных конструкций смогут работать, как и раньше, а софт для трансляции цифровой наружной рекламы теперь вовсе будет для них бесплатным.

Единый оператор установит новые конструкции на улицах и в транспорте, не затрагивая позиции текущих игроков: в муниципалитетах существуют правила установки рекламных конструкций, которые определяют расстояние между ними — от 50 м до 150 м. Билборды и ситиборды появятся даже в тех регионах, где их раньше никогда не было. Это опять же гарантирует новые поступления в бюджет.

Как прошло первое чтение аконопроекта о едином операторе цифровых рекламных конструкций

Противниками законопроекта игнорируется тот факт, что единым оператором станет негосударственная компания и за ее деятельностью будут пристально следить Минцифры и ФАС. А также то обстоятельство, что какие колоссальные финансовые затраты ложатся на плечи этой компании, сколько предстоит работы по созданию инфраструктуры в регионах, по разработке и обслуживанию медиаплатформы и обеспечению информационной безопасности этого ресурса и всех цифровых носителей. Сейчас для рынка цифровой наружной рекламы экономически привлекательными являются 25–30 городов. Задача, которая будет стоять перед единым оператором,— охватить все субъекты Российской Федерации, даже те, где в настоящий момент нет цифровой наружной рекламы, установить там конструкции, не нарушая требований местных муниципалитетов и интересов действующих в регионе игроков.

Как уже было сказано, есть целый ряд городов, где подавляющее число конструкций используется без договоров на установку и эксплуатацию, а значит, без должного контроля. Среди них — Барнаул, Иркутск, Севастополь. В одной только Астрахани с начала года демонтировали около 1,5 тыс. незаконных рекламных конструкций. Во многих городах страны доля таких конструкций колеблется в промежутке от 30% до 90%. Создание единого оператора заставит всех участников рынка пройти верификацию. Анонимов и компаний-прокладок не останется, что сбалансирует отрасль, вытеснив из нее многочисленные незаконные схемы, что в конечном итоге приведет и к снижению цен на размещение, а также позволит решить в зародыше проблему появления рекламы в стиле «вырви глаз», просто не допустив такие макеты к установке. Наконец, принятие законопроекта позволит сбалансировать рынок социальной рекламы, который сейчас работает по остаточному принципу. Объединение рекламных цифровых конструкций в единую инфраструктуру увеличит эффективность социальной рекламы, удобство ее размещения и объемы охватываемой аудитории по всей стране.

Информационная безопасность — превыше всего

Еще одна ключевая задача единого оператора — предотвратить утечку персональных данных с платформы, защитить инвентарь от кибератак и обеспечить соблюдение законодательства. Российский рынок цифровых рекламных услуг оказался в опасной зависимости от западного технологического влияния. Особенно эта проблема обострилась в условиях непрекращающегося санкционного давления.

В этом смысле крайне важно, что юридически единый оператор будет на 100% российской компанией. Кроме того, он станет работать на отечественном ПО, требования к безопасности которого будут разработаны и установлены Минцифры. Это снижает риски хакерских атак и последствий от бесконечных запретов и уходов зарубежных ИТ-гигантов. Так, одно из самых авторитетных англоязычных изданий о цифровом маркетинге Sixteen:Nine опубликовало открытое письмо с призывом к хакерам взламывать ИТ-системы российских владельцев рекламных щитов и показывать на них призывы в поддержку Украины.

В самих регионах уже резонно опасаются взломов систем безопасности операторов наружной рекламы. Например, в День Победы в Ростове-на-Дону операторы отключали все рекламные конструкции с электронной сменой изображения. С созданием единого оператора у государства появится механизм контроля за объектом рекламы, то есть контентом, который идет к массовому потребителю. Сейчас нет гарантий, что на экране не появятся, например, экстремистские призывы.

Долю иностранных владельцев классифайдов предложено законодательно ограничить

Следует отметить, что законопроект затрагивает не только цифровые рекламные носители, но и порталы с объявлениями, такие как «Авито» или «Юла». Единый портал объявлений нужен, чтобы избавиться от различного рода мошеннических схем. Нередко потенциальный покупатель или продавец становятся жертвами обмана, и далеко не каждый обращается в полицию. Кроме того, на этих площадках часто можно встретить откровенно контрафактную или краденую продукцию. На черном рынке действует свыше 200 группировок, которые похищают деньги у пользователей через сайты с объявлениями. Пропасть могут не только средства с электронных кошельков, но и другие персональные данные.

Нельзя не отметить, что, согласно данным свежего исследования ВЦИОМа среди граждан 18 лет и старше, инициативу создания единого российского сервиса для размещения объявлений на интернет-сервисах положительно оценивают 54% россиян. По мнению 62% граждан, государству необходимо контролировать такой ресурс.

Артем Кирьянов, депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по экономической политике

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