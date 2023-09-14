Добре, цинку

ГК «Дорхан» планирует расширить мощности в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. Компания инвестирует 1,1 млрд руб. из собственной прибыли в строительство завода горячего цинкования, способного в год наносить антикоррозионные покрытия на 40 тыс. т металлических конструкций. Эксперты отмечают востребованность такого производства в регионе, но предупреждают, что оборудование для него удастся найти только за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Очередной в регионе проект «Дорхана» его представители вчера анонсировали на встрече с губернатором Александром Гусевым. ГК планирует построить в индустриальном парке «Масловский» в пригороде Воронежа завод антикоррозийной обработки металлоконструкций методом погружения в ванну с расплавленным цинком при температуре около 450°.

Ввод завода в эксплуатацию, как сказано в его концепции (копия есть у «Ъ»), запланирован на первый квартал 2025 года. Максимальная проектная мощность — до 40 тыс. т обработанных горячим цинкованием изделий в год, на первом этапе в 2025-2027 годах — от 15 до 30 тыс. т. Параметры ванны для цинкования могут позволить наносить покрытия на объекты длинной до 12,5 м и весом до 7 т: например, на опоры освещения, кабеленесущие системы, решетчатые настилы, стойки шумозащитных экранов, рамы полуприцепов.

Объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд руб., в том числе 605 млн руб.— в здание и 435 млн руб.— на оборудование. По данным «Ъ-Черноземье», ГК не планирует обращаться в банки и намерена строить за счет собственной прибыли. Чистые доходы от деятельности предприятия прогнозируются инвесторами на уровне 100-150 млн руб. в год, начиная с 2027-го. Кроме того, срок окупаемости может составить около восьми лет.

Реализацией проекта будет заниматься структура группы ООО «Дорхан-столица», которое уже имеет статус резидента «Масловского». На сегодняшний день для завода разрабатывают документацию, на земельном участке проводят инженерные изыскания, а инвесторы ведут переговоры с поставщиками оборудования. Предприятие может занять в парке три участка общей площадью более 5 га, примыкающие к другим активам «Дорхана» — производствам ворот, роллет и быстровозводимых зданий, а также складскому комплексу. Также ГК, по данным облправительства, возводит в парке завод минеральной ваты.

Один из совладельцев «Дорхана» Дмитрий Ханин отметил, что ближайшие заводы, специализирующиеся на горячем цинковании крупных металлоконструкций, находятся на расстоянии порядка 500 км от Воронежа. Это ООО «Точинвест цинк» в Рязани и ООО «Венталл» в Ростовской области. Инициаторы проекта полагают, что «отсутствие собственного производства горячего цинкования в Воронежской области является сдерживающим фактором для развития местных компаний строительной отрасли, сельского хозяйства и машиностроения».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дорхан-столица» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство прочей «неметаллической минеральной продукции». Гендиректором выступает Ян Янушкевич, 100% долей компании принадлежат московскому ООО «Дорхан-торговый дом», бенефициарами которого выступают бизнесмен Александр Ханин (25%), его супруга, дети (у Дмитрия Ханина — тоже 25%) и внуки. «Дорхан-столица» в 2022 году получил 260,2 млн руб. чистой прибыли (на 28% меньше, чем в 2021-м) при выручке в 2,2 млрд руб. (за год увеличилась на 6%).

По собственным данным, компания занимается производством металлоконструкций, быстровозводимых зданий, домокомплектов, минераловатных плит, стеновых и кровельных сэндвич-панелей, теплоизоляционных плит, шумозащитных экранов. Она участвовала в строительстве базы Росгвардии в Грозном площадью более 5 тыс. кв. м.

Воронежский губернатор, как сообщили в облправительстве, одобрил проект и поручил вынести его на рассмотрение экспертного совета, принимающего решение о размещении предприятий в «Масловском». Власти рассчитывают, что на заводе до 2028 года будет создано до 190 рабочих мест, а за восемь лет работы компания выплатит 150 млн руб. налогов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что проект ориентирован как на «удовлетворение внутренних потребностей» «Дорхана», так и на «сторонних потребителей». «Окупаемость будет сильно зависеть от объема заказов, в том числе предварительных, и загрузки оборудования по антикоррозионной обработке. Потребность в подобных услугах на российском рынке сегодня достаточно велика, поскольку они востребованы в растущей отрасли дорожного строительства,— заметил эксперт.— Риски для проекта могут быть связаны с излишне оптимистичной оценкой спроса и не зависящими от инвесторов сложностями в отраслях, которые являются основными потребителями».

«Могут возникнуть и проблемы с оборудованием. До 2022 года оно на рынке РФ было сплошь европейским, отечественных аналогов, по крайней мере полтора года назад, не было. А параллельный импорт, равно как и поставки из Китая, делают предприятие крайне зависимым от колебаний валютных курсов»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников