Промышленность Воронежской области подросла на 5% в первой половине 2023 года

По итогам января-июня 2023 года промышленное производство в Воронежской области показало рост на почти 5% к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в департаменте экономического развития регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства в регионе (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении с поправкой на инфляцию) составил 104,9%.

Как сообщили в департаменте, «основными драйверами роста» стали традиционно развитые в регионе обрабатывающие производства. ИПП в этом сегменте составил 105,1%. Энергетическая отрасль («деятельность по обеспечению электрической энергией, газом, паром и кондиционированию воздуха») показала динамику в 107,4%, добыча полезных ископаемых — 106,3%.

По итогам 2022 года, напомним, почти все регионы Черноземья потеряли динамику промышленности. На фоне спецоперации и санкций большинство областей макрорегиона показали спад индустрии от 7% до 2%. Заметнее всего это в Курской области, где в зоне падения оказались значимые для региона добыча полезных ископаемых и энергетика. Отрицательную динамику тогда демонстрировала также Воронежская область. Индустрия региона в 2022-м, по оценке официальной статистики, сократилась на 2% к 2021 году. ИПП составил 98%.Показать рост в прошлом году смогла только Тамбовская область, в том числе — за счет успехов оборонных предприятий.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Индустриальные порки».

Сергей Калашников

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