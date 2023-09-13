Молдавия из-за санкций передала газовые сети в управление румынской Тransgaz

Газовые сети Молдавии, за исключением Приднестровья, перешли под управление компании «Вестмолдтрансгаз» (дочернее предприятие румынской Тransgaz). Ранее они управлялись «Moлдоватрансгазом», «дочкой» «Молдовагаза», 50% акций которого принадлежат российскому «Газпрому».

«19 сентября "Вестмолдтрансгаз" получает не только возможность управления транспортными сетями на всей территории Республики Молдова, но и статус оператора с последующей сертификацией на европейском уровне согласно требованиям третьего энергетического пакета»,— говорится в сообщении на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии.

Соглашение подписано на пять лет и не предусматривает передачу права аренды сетей, находящихся под управлением «Тираспольтрансгаза» (непризнанное Приднестровье), отмечает ТАСС.

На смене арендатора сетей настаивали власти Молдавии. «Moлдоватрансгаз» обязали отделиться от «Молдовагаза» и пройти сертификацию, необходимую в соответствии с третьим энергетическим пакетом ЕС. В июне компания сообщила, что не успевает до 19 сентября исполнить требование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавия простила себе газовые долги».

Александра Горошилова