Молдавия простила себе газовые долги

Москва и Кишинев в преддверии отопительного сезона нагнетают риторику относительно исторического долга за поставки газа перед «Газпромом». Премьер-министр Молдавии Дорин Речан завил, что Молдавия по итогам аудита долга перед «Газпромом» в размере $709 млн не намерена выплачивать его, предлагая отдать только $8,6 млн. «Газпром» не согласился с итогами аудита, считая их нерелевантными, и намерен отстаивать свои права «всеми возможными способами».

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Молдавия готова признать только $8,6 млн из $709 млн долга перед «Газпромом» за поставки газа и не намерена платить «по несуществующим долгам», сообщил 6 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан, ссылаясь на итоги внешнего аудита, проведенного норвежской Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.

Дорин Речан отметил, что Молдавия готова к диалогу по долгу, в том числе через международный арбитраж.

Погашение исторического долга Молдавии (без учета Приднестровья), который «Газпром» вместе с пенями и штрафами оценивал в $709 млн (тело долга — $433 млн), было ключевым условием заключенного в октябре 2021 года пятилетнего контракта на поставку 3,3 млрд кубометров газа. На переговорах, как утверждали собеседники “Ъ”, «Газпром» предлагал Молдавии погасить тело долга за три года, а остаток — еще за два. Тогда же стороны договорились о проведении внешнего аудита долга. Споры сторон, согласно контракту, должны рассматриваться в Международном коммерческом арбитраже при ТПП РФ.

В ноябре 2022 года «Газпром» сократил вдвое поставки газа в Молдавию через Украину, объясняя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный трубопровод. Сокращение поставок газа и повреждение электростанций на Украине, которые поставляли в страну около 30% электроэнергии, спровоцировали в прошедший зимний сезон острый энергетический кризис в Молдавии. В августе поставки российского газа в Молдавию через украинский коридор составляли всего 5,4 млн кубометров в сутки (с учетом Приднестровья) против контрактных 9 млн кубометров, отмечает Евгения Попова из «Имплемента». Сейчас поставки упали уже до 4 млн кубометров в сутки.

«Весь газ с конца 2022 года направляется в Приднестровье, где российскому газу нет альтернатив»,— напоминает она. Правобережная Молдавия сейчас не потребляет газ из РФ.

Нанятые властями Молдавии аудиторы пришли к выводу, что из $756,6 млн долга перед «Газпромом» на 31 октября 2021 года по $278,16 млн отсутствуют подтверждающие документы (речь идет о долге, накопленном до 2003 года). Основная часть этой суммы — $275,9 млн — долг перед Faktoring-Finance, который «Газпром» переуступил своей дочерней компании. Это, по мнению аудиторов, дает «Молдовагазу» право требовать списания этого долга. Из остальной суммы в $478,42 млн около $400 млн признаны только российским арбитражным судом (речь идет о решении арбитража при ТПП РФ), решения которого Молдавия больше не обязана исполнять, что дает «Молдовагазу» право списания и этой части долга, считают аудиторы.

Кроме того, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года «Молдовагаз» инвестировал и понес расходы в размере $143 млн, которые не были утверждены Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) для включения в тариф. «Если бы этих расходов удалось избежать, можно было бы выделить больше средств для погашения долга. Так как "Газпром", являющийся мажоритарным акционером молдавской компании, одобрил эти расходы, "Молдовагаз" может потребовать списания и этой части долга»,— говорится в отчете.

Майя Санду, президент Молдавии, 3 сентября: «Мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов».

Как считают аудиторы, «Молдовагаз» может подать встречный иск к «Газпрому» на сумму около $160 млн за потерянные доходы от транзита, выплаченные «Газпромом» в адрес «Тираспольтрансгаз — Приднестровье» в нарушение договора между двумя компаниями.

В «Газпроме» отметили, что отчет аудитора не проходил утверждения набсоветом «Молдовагаза», как было предусмотрено договоренностями.

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража»,— считают в компании, которая намерена «отстаивать свои права всеми возможными способами».

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, у «Газпрома» есть несколько вариантов: пытаться урегулировать спор в досудебном порядке, обратиться с иском в арбитраж либо ограничить или вовсе прекратить подачу газа. «Какой бы ни был выбран путь, ожидать быстрого урегулирования спорной ситуации не приходится»,— считает он.

«Газпром» уже грозился отключить подачу газа Кишиневу из-за регулярных задержек платежей, но тогда основной удар будет нанесен по газоснабжению Приднестровья. По словам министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, «Молдовагаз» сможет поставлять газ в Приднестровье в случае остановки поставок из РФ. «Если даже Молдавии удастся заместить поставки из России, это не будет безболезненным для экономики,— отмечает Евгения Попова.— Объемы поставок из Румынии сильно зависят от газового баланса страны, а на интерконнектор IGB претендует множество стран, тем более вопрос неплатежей, которые Молдавия обосновывает высокими ценами на газ, может встать и в этом случае».

Татьяна Дятел