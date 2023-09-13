Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына были очень содержательными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына как содержательные. Сам визит руководителя КНДР, господин Песков назвал «очень важным событием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие»,— поделился пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Господин Песков отметил, что корейская сторона проявляет большой интерес к развитию двусторонних связей. «Они интересуются возможностями сотрудничества в области авиации и в области транспорта, и в плане воссоздания всей инфраструктуры, которая связана с нашим двусторонним сотрудничеством»,— сказал Дмитрий Песков.

Сам Владимир Путин положительно оценил прошедшие переговоры. «Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям»,— сказал глава государства в интервью программе «60 минут».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что на переговорах не обсуждались риски ядерной войны, а также возможность размещения солдат КНДР на границе с Украиной. «Нет, никак не касались. Речь шла о развитии двусторонних отношений»,— сказал пресс-секретарь.

Переговоры проходили на космодроме Восточном в Амурской области. Сначала лидеры двух стран общались в составе делегации, а после — тет-а-тет. В ходе официального обеда лидер КНДР поднял бокал за победу России, за здоровье Владимира Путина и всех присутствующих, за укрепление российско-корейских отношений.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия, несмотря ни на какие «окрики извне» продолжит строить взаимовыгодные отношения с КНДР. Сам Ким Чин Ын назвал переговоры с Россией «стратегически важными».

Подробнее о визите лидера КНДР — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Александра Горошилова