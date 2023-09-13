Песков: Россия продолжит строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне

Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе, они продлились более часа. Лидеры двух стран продолжают разговор в формате тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия, несмотря ни на какие «окрики извне», продолжит строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе. Представитель Кремля подчеркнул, что Северная Корея «является близким нашим соседом».

«И несмотря ни на какие замечания, окрики извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям»,— сказал господин Песков в интервью «России» (цитата по «РИА Новости»).

Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Они встретились с господином Путиным на космодроме Восточный. Российский президент сказал, что они обсудят вопросы «экономического взаимодействия и гуманитарного характера».

О приезде лидера КНДР — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лаура Кеффер