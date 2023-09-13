Ким Чен Ын заявил о стратегической важности отношений России и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным подтверждает приоритетное внимание Северной Кореи к отношениям с РФ, как к вопросу «стратегической важности». Он поблагодарил российскую сторону за теплый прием.

Ким Чен Ын сделал соответствующее заявление после прибытия на станцию Хасан в Приморском крае, его слова передает «Рёнхап». Отмечается, что визит северокорейского лидера позволит поднять дружественные отношения стран «на новую высоту».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «в ближайшие дни» состоятся переговоры делегаций России и Северной Кореи, а также общение один на один Владимира Путина и Ким Чен Ына. Точное время и место встречи он уточнять отказался, но отметил, что переговоры пройдут на Дальнем Востоке. В переговорах будет участвовать глава Минобороны Сергей Шойгу.

Подробнее о визите лидера КНДР — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лусине Баласян