Бронепоезд сошел с запасного пути

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына еще не успели состояться, а поездка северокорейского руководителя в Россию уже стала главной мировой новостью. Во-первых, потому, что господин Ким настолько редко бывает за пределами своего государства, что каждый его выход в мир сам по себе воспринимается как нерядовое событие. А во-вторых, по сообщениям западных СМИ, во время встречи двух лидеров Россия и Северная Корея могут заключить крупную сделку, которая, как подозревают союзники Киева, окажет определенное воздействие на ход боевых действий на Украине. В Москве эти слухи не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отправляясь на бронепоезде в Россию, Ким Чен Ын, которого на вокзале провожали представители «руководящих кадров партии, правительства, силовых ведомств и масс», пожелал всем «спокойствия и успехов в работе»

Фото: AP Отправляясь на бронепоезде в Россию, Ким Чен Ын, которого на вокзале провожали представители «руководящих кадров партии, правительства, силовых ведомств и масс», пожелал всем «спокойствия и успехов в работе»

Фото: AP

Предстоящая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына еще до официального анонса стала одним из самых обсуждаемых мировых событий. Северокорейский лидер не покидал КНДР с 2019 года, из-за пандемии COVID-19 надолго оградив себя и свою страну, и без того одну из самых закрытых в мире, от внешних контактов. Впрочем, и до пандемии Ким Чен Ын не отличался тягой к зарубежным поездкам, а потому нынешний визит в Россию стал лишь десятым в недлинном списке его командировок. Примечательно, что дальше Китая, России и формально Южной Кореи (встречаясь с руководством республики, он переступил через военно-демаркационную линию) лидер КНДР выбирался лишь ради встречи с 45-м президентом США Дональдом Трампом — в Сингапур и Вьетнам. А вся его заграничная активность в должности лидера КНДР пришлась на 2018–2019 годы.

Товарищ Ким выехал из Пхеньяна в воскресенье, а во вторник северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что бронепоезд «с уважаемым товарищем Ким Чен Ыном после горячих проводов, устроенных руководящими кадрами партии, правительства, силовых ведомств и масс, отправился в путь». На прощание товарищ Ким послал всем «теплый привет» и пожелал «спокойствия и успехов в работе», а провожающие в ответ пожелали своему руководителю «крепкого здоровья и успехов в зарубежном визите».

При этом ни Москва, ни Пхеньян не баловали общественность информацией о повестке предстоящих переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь заверил, что во время общения лидеры будут ориентироваться «на интересы двух стран», а потом добавил, что во встрече также примет участие глава Минобороны Сергей Шойгу, в конце июля побывавший в КНДР. О чем конкретно пойдет речь, никто уточнять не стал.

Ответ на этот вопрос попытались найти западные СМИ, которые со ссылкой на источники, в том числе в разведслужбах своих стран, предположили, что главная тема предстоящей беседы — поставки в РФ северокорейских вооружений.

По данным The Financial Times, Пхеньян планирует предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности, которые «помогут отразить контрнаступление Киева». В ответ КНДР может получить зерно, нефть, военные технологии и валюту, утверждает британская газета.

Агентство Bloomberg также рассказало об оружейной составляющей переговоров, однако уточнило: на Западе считают, что речь пойдет об устаревших вооружениях, неспособных серьезно изменить ход боевых действий. Тем не менее, как подчеркивают западные медиа, Северная Корея обладает обширными запасами артиллерийских снарядов советского образца, а потому, учитывая расход боеприпасов на фронте, подобная сделка не лишена смысла.

В Белом доме и Госдепартаменте не сомневаются, что перспектива поставки вооружений в Россию и стала главной причиной визита Ким Чен Ына, и призывают Пхеньян отказаться от подобных намерений. Заместитель представителя Госдепартамента Ведант Пател напомнил, что КНДР публично брала на себя обязательство не поставлять и не продавать оружие России, посоветовав сдержать свое обещание. Если же северокорейский лидер все-таки решится на подобный шаг, то США, как отметили в Вашингтоне, введут санкции. Правда, американские же аналитики сомневаются, что такие угрозы могут остановить Ким Чен Ына, если он и вправду запланировал подобную сделку. Страна и так обложена всяческими санкциями, а потому вряд ли испугается их новой порции.

Кстати, против Пхеньяна действуют и санкции Совбеза ООН, под которыми, естественно, подписалась и Россия. Другое дело, что эти ограничения касаются, например, запрета на покупку у КНДР меди, никеля, серебра и цинка или на поставки в эту страну военных технологий или товаров двойного назначения.

Специального запрета на покупку оружия у КНДР среди санкций нет. Видимо, потому, что поставки кому-либо северокорейского оружия просто не рассматривались как возможный сценарий.

Впрочем, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби все равно ранее заверял, что любые сделки по оружию между Москвой и Пхеньяном станут нарушением резолюции Совбеза ООН. Если же сделка будет включать в себя поставки в КНДР товаров из России, как это описано The Financial Times, то она действительно рискует нарушить международно-правовые ограничения, поддержанные Россией.

Так или иначе, Москва подобные планы не подтверждает, но и опровергать не спешит. Как пояснил журналистам замглавы МИДа РФ Андрей Руденко, на переговорах «все вопросы могут обсуждаться». «Поскольку там будут многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться, я думаю, в комплексе»,— отметил он. В частности, речь может зайти о гуманитарной помощи КНДР от России, а также о проекте модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР). Реализация этого транспортного проекта в первую очередь может облегчить поставки российского угля в страны Азии, транспортировка которого Россией, кстати, выведена из-под санкций ООН. Инициатива Хасан—Раджин была запущена еще в 2001 году, однако приостановлена в 2013-м из-за экономических ограничений со стороны ООН и США.

Между тем губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который, как сообщает ТАСС, встречал 12 сентября в 6:24 утра по местному времени Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан, надеется на совместные с Пхеньяном проекты в сфере туризма, строительства и сельского хозяйства. Эти направления он даже успел обсудить с северокорейским лидером в преддверии главных переговоров. На станции Хасан с товарищем Кимом побеседовал и глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Алексей Забродин