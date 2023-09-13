Путин рассказал о переговорах с Ким Чен Ыном и о его дальнейших планах

Президент Владимир Путин заявил, что у него с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся «откровенный обмен мнениями» по ситуации в Дальневосточном регионе, также они обсудили сельское хозяйство. По его словам, у двух стран «много интересных» проектов в области транспортного сообщения.

«Начало (переговоров.— "Ъ") хорошее. Очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям»,— рассказал господин Путин в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Ким Чен Ын посетит Владивосток, где ему покажут возможности Тихоокеанского флота, также он съездит в Дальневосточный федеральный университет и осмотрит объекты Российской академии наук. Следом он посетит Комсомольск-на-Амуре.

«Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника — и гражданская, и боевая»,— уточнил президент РФ.

Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Он встретился с господином Путиным на космодроме Восточный сегодня, 13 сентября, утром. Их переговоры в расширенном формате продлились около часа. Потом лидеры двух стран переговорили тет-а-тет. Кремль уверяет, что переговоры были очень содержательными.

О приезде Ким Чен Ына — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лаура Кеффер