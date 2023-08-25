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Коммерсантъ FM
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Минфин Украины заявил об отсутствии финансовых гарантий от доноров для бюджета на 2024 год

Власти Украины оставляют открытым вопрос финансирования госбюджета на 2024 год, так как пока не договорилось с партнерами о предоставлении новых пакетов финансовой помощи, сообщил глава Минфина Сергей Марченко. Он пояснил, что в первую очередь важно финансово обеспечить военных, а также предоставить им вооружения и технику.

«На этот год в бюджете запланирована сумма 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд), это самая большая статья расходов, которая идет на сектор безопасности и обороны, это больше налогов, которые мы собираем. И поэтому мы сейчас в сложном положении, постоянно ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти необходимые расходы»,— сказал господин Марченко во время телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

Как он уточнил, говоря о бюджете на следующий год, Украине «никто ничего не обещал». Однако Минфин уже ведет переговоры с партнерами по формированию новых пакетов финансовой помощи. С кем конкретно проводится обсуждение, министр не уточнил, также он и не назвал требуемую сумму. «Единственное, что точно можно сказать по расходам на сектор безопасности и обороны точно не будут ниже этого года»,— добавил Сергей Марченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что с начала года страна получила $28 млрд финансовой помощи от западных союзников. США с февраля 2022 года предоставили Украине более $43 млрд, Евросоюз на 2024–2027 годы выделит Киеву помощь на $54,58 млрд. В августе источники The Washington Post сообщали, что часть конгрессменов США выступила против нового пакета военной помощи Украине после прогноза американской разведки относительно контрнаступления украинской армии.

Лаура Кеффер

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