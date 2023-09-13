Захарова назвала спекуляцией данные о включении Навального в обменный список

Публикация The Wall Street Journal (WSJ) о том, что в обмен заключенными между Западом и Россией могут включить российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов), является спекуляцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сказала, что обмен заключенными не может обсуждаться через американские газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального»,— прокомментировала госпожа Захарова публикацию WSJ на брифинге на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

В июле газета The New York Times сообщала, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, эту информацию подтвердил президент США Джо Байден. Какие-либо детали не приводились. Россия настаивает, что содержание переговоров об обмене должно оставаться непубличным.

Навальный отбывает срок по делу о мошенничестве и оскорблении суда в ИК-6 во Владимирской области. В августе его также приговорили к 19 годам колонии. Суд признал его виновным в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в опасные действия и реабилитации нацизма (всего шесть статей УК РФ).

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Лаура Кеффер