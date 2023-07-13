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Коммерсантъ FM
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Байден заявил о начале подготовки к обмену заключенными с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что намерен сделать все возможное для освобождения сограждан, которые остаются под стражей в России или других странах. Он заверил, что необходимая подготовка для обмена уже началась. 4 июля в Кремле подтвердили контакты с Вашингтоном по вопросу обмена заключенными, но деталей не уточнили.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Reuters

Джо Байден

Фото: Reuters

«Я серьезно настроен на обмен заключенными. Я серьезно настроен сделать все, что в наших силах, чтобы освободить американцев, которые незаконно удерживаются в России или где-либо еще. И этот процесс идет»,— сказал господин Байден на пресс-конференции в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё (цитата по ТАСС).

8 июля газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными. Речь в частности шла о содержащемся в московском сизо «Лефортово» журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, который обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

12 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США также намерены обменять обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана, приговоренного в 2020-м у 16 годам колонии. По данным источников телеканала, с целью обмена администрация Джо Байдена ведет переговоры со странами, где под стражей находятся предполагаемые российские шпионы.

В 2022 году между США и Россией состоялись два обмена заключенными: в декабре бизнесмена Виктора Бута обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер, в апреле американца Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.

Лусине Баласян

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