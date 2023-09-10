WSJ: в сделку по обмену заключенными между РФ и США могут включить Навального

Официальные лица из нескольких западных стран на условиях анонимности сообщили газете The Wall Street Journal, что в многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией могут включить российских оппозиционеров. По данным источников, в их числе может оказаться отбывающий срок в колонии во Владимирской области Алексей Навальный.

Как пишет WSJ, Россия заинтересована в возвращении в страну Вадима Красикова. В 2021 году суд в Германии приговорил его к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Правительство ФРГ считает, что убийство было совершено по заказу российских спецслужб.

По словам собеседников WSJ, договоренность о выдаче России Вадима Красикова необходима США для подготовки обмена, в рамках которого американские власти планируют добиться возвращения в страну журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, а также бывшего морского пехотинца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок по аналогичному обвинению.

Источники отмечают, что переговоры с Германией о выдаче России Вадима Красикова «непредсказуемы». В 2022 году в ФРГ заявили, что, согласно законодательству страны, осужденный за убийство иностранец не может быть включен в обмен с другими странами. В июле 2023 года телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Россия передала США по неофициальным каналам ФСБ просьбу о включении в обмен заключенными Вадима Красикова.

8 июля газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая Эвана Гершковича. Позднее эту информацию подтвердил президент США Джо Байден, добавив, что необходимая подготовка к обмену уже началась. Деталей не приводилось. Российская сторона настаивала, что содержание переговоров об обмене должно оставаться непубличным.

Лусине Баласян