Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Категория 18+

Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима

Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам лишения свободы, что более чем в два раза превышает срок, который он отбывает по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Приговор жестче и в плане условий отбывания наказания: ИК-6 относится к колонии строгого режима, а новый срок Алексей Навальный должен провести в колонии особого режима. Адвокат считает, что новый приговор делает более вероятным сценарий, при котором власти западных стран могут попытаться выменять господина Навального у России.

В этот раз суд над Алексеем Навальным проходил в закрытом режиме

В этот раз суд над Алексеем Навальным проходил в закрытом режиме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этот раз суд над Алексеем Навальным проходил в закрытом режиме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Оппозиционера Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов) приговорили к 19 годам колонии особого режима (предназначен для приговоренных к пожизненному лишению свободы или смертной казни, а также особо опасных рецидивистов и нарушителей режима). Суд признал его виновным в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в опасные действия и реабилитации нацизма (всего шесть статей УК РФ).

Процесс прошел полностью в закрытом режиме на территории ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой Алексей Навальный отбывает наказание по предыдущим делам о мошенничестве и неуважении к суду (в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы, из которых два с половиной года он уже отсидел). Журналистов пустили в отдельный зал для трансляций только на оглашение резолютивной части приговора. За день до этого Алексей Навальный через свой телеграм-канал поблагодарил соратников за поддержку и призвал их не дать запугать себя. Однако на оглашении приговора политик успел только сказать «Обнимемся!», прежде чем трансляцию отключили.

К восьми годам колонии общего режима также приговорен бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный — его признали виновным в экстремистской деятельности и ее финансировании.

Так как суд был закрытым, конкретное содержание выдвинутых господину Навальному обвинений неизвестно.

О них можно предположить исходя из публикаций в телеграм-каналах, которые ведутся от имени публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иноагентов, осужден по делу о госизмене и фейках про армию) и другого оппозиционера Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов, осужден по статье о дискредитации армии) — оба выступили на суде в качестве свидетелей защиты.

Фотогалерея

Как начинался суд над Навальным по делу об экстремизме

Предыдущая фотография
Вместе с оппозиционером судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, который с марта 2022 года находится под арестом. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе и его финансирование

Вместе с оппозиционером судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, который с марта 2022 года находится под арестом. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе и его финансирование

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сотрудники ФСИН у ворот колонии

Сотрудники ФСИН у ворот колонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Родители оппозиционера Анатолий и Людмила Навальные перед началом заседания

Родители оппозиционера Анатолий и Людмила Навальные перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Журналисты наблюдают за судом по видеосвязи

Журналисты наблюдают за судом по видеосвязи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Адвокаты Вадим Кобзев (слева), Ольга Михайлова (третья слева) и Светлана Давыдова, между ними — Алексей Навальный. Справа — Даниэль Холодный

Адвокаты Вадим Кобзев (слева), Ольга Михайлова (третья слева) и Светлана Давыдова, между ними — Алексей Навальный. Справа — Даниэль Холодный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Оппозиционному политику грозит до 30 лет лишения свободы по семи эпизодам уголовного дела

Оппозиционному политику грозит до 30 лет лишения свободы по семи эпизодам уголовного дела

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

Вместе с оппозиционером судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, который с марта 2022 года находится под арестом. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе и его финансирование

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сотрудники ФСИН у ворот колонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Родители оппозиционера Анатолий и Людмила Навальные перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Журналисты наблюдают за судом по видеосвязи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Адвокаты Вадим Кобзев (слева), Ольга Михайлова (третья слева) и Светлана Давыдова, между ними — Алексей Навальный. Справа — Даниэль Холодный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Оппозиционному политику грозит до 30 лет лишения свободы по семи эпизодам уголовного дела

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Как следует из записей в канале господина Кара-Мурзы, по версии следствия, участие Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году и президента в 2018-м (оппозиционер не был на них зарегистрирован, но успел начать подготовку к ним, включающую сбор средств) было только внешним прикрытием его подпольной деструктивной деятельности, а публичная критика власти являлась проявлением экстремизма. А в телеграм-канале Ильи Яшина сообщается, что Алексей Навальный помимо прочего уточнял у него, насколько распространенным явлением является сбор средств на президентские выборы до официального старта избирательной кампании. Согласно пересказу политика, из обвинительного заключения следует, что Навальный участвовал в выборах с экстремистским мотивом разжигания ненависти к власти и с целью ее свержения.

Адвокат Роберт Зиновьев говорит, что ни разу не сталкивался с конструкцией, когда участие в выборах квалифицировалось как попытка захвата власти.

По всей видимости, обвинению пришлось проявить фантазию для того, чтобы выстроить такую конструкцию. «К сожалению, из-за того, что сам процесс шел в закрытом режиме, мы лишены возможности оценить уровень аргументации»,— добавляет он.

Члены СПЧ и ОНК рассказали о посещении Алексея Навального во владимирской колонии

А вот адвокат Дмитрий Аграновский не удивлен такой трактовкой: по всей видимости, рассуждает он, следствие рассматривало деятельность организации в целом, а не только участие в выборах. Деструктивные силы вполне могут прийти к власти легальным способом и история знает немало тому примеров, напоминает юрист. И тут очень сложно провести грань: одни и те же действия в зависимости от контекста могут быть истолкованы как нормальные, а могут — как преступные. Такая же тонкая грань пролегает между предпринимательской деятельностью и мошенничеством, проводит параллель господин Аграновский. В любом случае, добавляет он, не очень понятно, зачем было закрывать этот процесс от публики.

По мнению Аграновского, идеальным выходом из сложившейся ситуации был бы обмен Россией Алексея Навального на кого-то вроде основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа или сербского генерала Ратко Младича.

Обычно государство выменивает своих граждан на чужих, но и более сложные конструкции возможны, убежден эксперт. В 2021 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал, что выдача Алексея Навального властям США может произойти только в том случае, если выяснится, что у оппозиционера есть американское гражданство и он работает на спецслужбы.

Европейский союз в пятницу выступил с заявлением, в котором решительно осуждает решение по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального, считая, что приговор вынесен «за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность».

Анастасия Корня

Все дела Алексея Навального

Все дела Алексея Навального

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...