Категория 18+

Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам лишения свободы, что более чем в два раза превышает срок, который он отбывает по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Приговор жестче и в плане условий отбывания наказания: ИК-6 относится к колонии строгого режима, а новый срок Алексей Навальный должен провести в колонии особого режима. Адвокат считает, что новый приговор делает более вероятным сценарий, при котором власти западных стран могут попытаться выменять господина Навального у России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этот раз суд над Алексеем Навальным проходил в закрытом режиме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В этот раз суд над Алексеем Навальным проходил в закрытом режиме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Оппозиционера Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов) приговорили к 19 годам колонии особого режима (предназначен для приговоренных к пожизненному лишению свободы или смертной казни, а также особо опасных рецидивистов и нарушителей режима). Суд признал его виновным в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в опасные действия и реабилитации нацизма (всего шесть статей УК РФ).

Процесс прошел полностью в закрытом режиме на территории ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой Алексей Навальный отбывает наказание по предыдущим делам о мошенничестве и неуважении к суду (в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы, из которых два с половиной года он уже отсидел). Журналистов пустили в отдельный зал для трансляций только на оглашение резолютивной части приговора. За день до этого Алексей Навальный через свой телеграм-канал поблагодарил соратников за поддержку и призвал их не дать запугать себя. Однако на оглашении приговора политик успел только сказать «Обнимемся!», прежде чем трансляцию отключили.

К восьми годам колонии общего режима также приговорен бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный — его признали виновным в экстремистской деятельности и ее финансировании.

Так как суд был закрытым, конкретное содержание выдвинутых господину Навальному обвинений неизвестно.

О них можно предположить исходя из публикаций в телеграм-каналах, которые ведутся от имени публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иноагентов, осужден по делу о госизмене и фейках про армию) и другого оппозиционера Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов, осужден по статье о дискредитации армии) — оба выступили на суде в качестве свидетелей защиты.

Как следует из записей в канале господина Кара-Мурзы, по версии следствия, участие Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году и президента в 2018-м (оппозиционер не был на них зарегистрирован, но успел начать подготовку к ним, включающую сбор средств) было только внешним прикрытием его подпольной деструктивной деятельности, а публичная критика власти являлась проявлением экстремизма. А в телеграм-канале Ильи Яшина сообщается, что Алексей Навальный помимо прочего уточнял у него, насколько распространенным явлением является сбор средств на президентские выборы до официального старта избирательной кампании. Согласно пересказу политика, из обвинительного заключения следует, что Навальный участвовал в выборах с экстремистским мотивом разжигания ненависти к власти и с целью ее свержения.

Адвокат Роберт Зиновьев говорит, что ни разу не сталкивался с конструкцией, когда участие в выборах квалифицировалось как попытка захвата власти.

По всей видимости, обвинению пришлось проявить фантазию для того, чтобы выстроить такую конструкцию. «К сожалению, из-за того, что сам процесс шел в закрытом режиме, мы лишены возможности оценить уровень аргументации»,— добавляет он.

А вот адвокат Дмитрий Аграновский не удивлен такой трактовкой: по всей видимости, рассуждает он, следствие рассматривало деятельность организации в целом, а не только участие в выборах. Деструктивные силы вполне могут прийти к власти легальным способом и история знает немало тому примеров, напоминает юрист. И тут очень сложно провести грань: одни и те же действия в зависимости от контекста могут быть истолкованы как нормальные, а могут — как преступные. Такая же тонкая грань пролегает между предпринимательской деятельностью и мошенничеством, проводит параллель господин Аграновский. В любом случае, добавляет он, не очень понятно, зачем было закрывать этот процесс от публики.

По мнению Аграновского, идеальным выходом из сложившейся ситуации был бы обмен Россией Алексея Навального на кого-то вроде основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа или сербского генерала Ратко Младича.

Обычно государство выменивает своих граждан на чужих, но и более сложные конструкции возможны, убежден эксперт. В 2021 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал, что выдача Алексея Навального властям США может произойти только в том случае, если выяснится, что у оппозиционера есть американское гражданство и он работает на спецслужбы.

Европейский союз в пятницу выступил с заявлением, в котором решительно осуждает решение по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального, считая, что приговор вынесен «за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность».

Анастасия Корня