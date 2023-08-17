Посол Антонов призвал СМИ дать «спокойно работать» по обмену заключенными

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские СМИ дать компетентным органам в Москве и Вашингтоне «спокойной вести работу» по обмену заключенными. Дипломат также заявил, что Россия выступает против «охоты» США за россиянами в третьих странах. Так посол прокомментировал материал The Wall Street Journal, где сказано, что Россия «не проявляет особого интереса» к обмену осужденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подчеркну, мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет. Поэтому спекуляции на сей счет считаем неприемлемыми. Россия всегда выступала против "охоты" Вашингтона за россиянами в "третьих" странах. Требует прекращения подобной практики. Однако американская администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах, и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся»,— говорится в заявлении господина Антонова, опубликованном на сайте дипмиссии.

По его словам, между РФ и США существует специальный канал для обсуждения темы обмена заключенными, который уже показал свою эффективность. Поэтому, как отмечает Анатолий Антонов, необходимо дать «компетентным органам» спокойно работать над этим вопросом. «Вынужден в очередной раз напомнить, что вопрос обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств, как это определили президенты России и США в 2021 году. Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран»,— добавил российский посол в Соединенных Штатах.

Накануне, 16 августа, WSJ опубликовала материал журналистов Дастина Вольца и Луизы Раднофски, в котором, в частности, сказано о том, что в настоящее время в федеральных тюрьмах США отбывают сроки 25 россиян; еще 35 человек могут находиться в тюрьмах штатов, либо в изоляторах временного содержания в качестве подозреваемых и обвиняемых. По словам авторов статьи, обмен кого-либо из них на находящихся в российских СИЗО и колониях журналиста WSJ Эвана Гершковича или американского разведчика Пола Уилана не заинтересовал Москву. Также, по информации WSJ, у Вашингтона возникли проблемы в переговорах с третьими странами, в которых под стражей содержатся россияне—потенциальные кандидаты на обмен с РФ. В частности, речь идет о ФРГ, с которой у США не получается договориться о возможной передаче РФ россиянина Вадима Красикова, приговоренного немецким судом к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего участника боевых действий в Чечне на стороне сепаратистов Зелимхана Хангошвили.

Власти США неоднократно заявляли о намерении добиться возвращения на родину находящихся в РФ под стражей американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Господин Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже. Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». В 2022 году между США и Россией состоялись два обмена заключенными: в декабре бизнесмена Виктора Бута обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер, в апреле морпеха Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.

Александр Кислов