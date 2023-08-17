Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Антонов призвал СМИ дать «спокойно работать» по обмену заключенными

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские СМИ дать компетентным органам в Москве и Вашингтоне «спокойной вести работу» по обмену заключенными. Дипломат также заявил, что Россия выступает против «охоты» США за россиянами в третьих странах. Так посол прокомментировал материал The Wall Street Journal, где сказано, что Россия «не проявляет особого интереса» к обмену осужденных.

Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подчеркну, мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет. Поэтому спекуляции на сей счет считаем неприемлемыми. Россия всегда выступала против "охоты" Вашингтона за россиянами в "третьих" странах. Требует прекращения подобной практики. Однако американская администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах, и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся»,— говорится в заявлении господина Антонова, опубликованном на сайте дипмиссии.

По его словам, между РФ и США существует специальный канал для обсуждения темы обмена заключенными, который уже показал свою эффективность. Поэтому, как отмечает Анатолий Антонов, необходимо дать «компетентным органам» спокойно работать над этим вопросом. «Вынужден в очередной раз напомнить, что вопрос обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств, как это определили президенты России и США в 2021 году. Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран»,— добавил российский посол в Соединенных Штатах.

Накануне, 16 августа, WSJ опубликовала материал журналистов Дастина Вольца и Луизы Раднофски, в котором, в частности, сказано о том, что в настоящее время в федеральных тюрьмах США отбывают сроки 25 россиян; еще 35 человек могут находиться в тюрьмах штатов, либо в изоляторах временного содержания в качестве подозреваемых и обвиняемых. По словам авторов статьи, обмен кого-либо из них на находящихся в российских СИЗО и колониях журналиста WSJ Эвана Гершковича или американского разведчика Пола Уилана не заинтересовал Москву. Также, по информации WSJ, у Вашингтона возникли проблемы в переговорах с третьими странами, в которых под стражей содержатся россияне—потенциальные кандидаты на обмен с РФ. В частности, речь идет о ФРГ, с которой у США не получается договориться о возможной передаче РФ россиянина Вадима Красикова, приговоренного немецким судом к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего участника боевых действий в Чечне на стороне сепаратистов Зелимхана Хангошвили.

Власти США неоднократно заявляли о намерении добиться возвращения на родину находящихся в РФ под стражей американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Господин Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже. Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». В 2022 году между США и Россией состоялись два обмена заключенными: в декабре бизнесмена Виктора Бута обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер, в апреле морпеха Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...