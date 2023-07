NYT: США и Россия обсуждают обмен заключенными, в том числе журналиста Эвана Гершковича

Американский чиновник подтвердил в разговоре с журналистом The New York Times, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Четыре дня назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что у Москвы сохраняются контакты с США по поводу обмена заключенными. Имена потенциально подлежащих обмену он не назвал.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам источника The New York Times, окончательного решения об обмене не предвидится. Это подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который призывал к осторожности в обсуждении этого вопроса, чтобы не подавать ложных надежд. Он признал, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, на следующий день его арестовали на два месяца по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). 22 июня Мосгорсуд продлил арест журналиста еще на два месяца. Он пробудет под стражей до 30 августа.

По версии ФСБ, журналист собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого журналист брал интервью, говорил, что Эван Гершкович спрашивал про его общение с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. США считают журналиста «неправомерно задержанным».

Анастасия Ларина