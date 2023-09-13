Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный

На космодроме Восточный начались переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, в них также принимают участие делегации двух стран. Встреча проходит в зале на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2».

Перед началом переговоров лидеры России и Северной Кореи ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз- 2». По данным «Интерфакса», Ким Чен Ын задавал много вопросов — о характеристиках топлива для ракеты, принципах движения, о том, куда падают ее отработавшие ступени. По окончании осмотра цеха он оставил краткую запись на корейском в книге для почетных гостей.

Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Лидер КНДР сказал, что республика уделяет приоритетное внимание отношениям с РФ. В ходе сегодняшней встречи лидеры двух стран коротко пообщались. Господин Путин сказал, что они «поговорят по всем вопросам не спеша».

Подробности — в публикации «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лаура Кеффер