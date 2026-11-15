Сможет ли Европа стать единым игроком за столом переговоров?
Обзор иностранной прессы
Переговорщики, которых Европа отобрала для диалога с Россией, пока не связывались с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что в Кремле не будут ставить условия по переговорной группе. По его словам, «подобная постановка вопроса абсолютно неправильная». И в Москве теперь считают, что следовало бы начать диалог с европейцами. За участие европейцев в мирном процессе выступает и спецпосланник США Джаред Кушнер. Он добавил, что во время переговоров в Абу-Даби появились новые идеи, которые могут привести к прорыву. Обсудить их могут в ходе следующего раунда. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Одной из главных тем обсуждений во время трехсторонней встречи в Абу-Даби стала общая система безопасности. Тогда Кремль исключал прямые контакты с представителями ЕС. Тем не менее в Брюсселе уже объявили своих переговорщиков по Украине. В группу должны войти представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Также — от Еврокомиссии и Европейского совета. Единого спецпосланника назначать не стали.
Как пишет Bloomberg, Москва потенциально может пойти на прямые контакты с Брюсселем. Впрочем, есть важное условие — прежде всего Россия намерена обсуждать общую архитектуру безопасности в Европе, а не украинское урегулирование. Такая позиция вызвала разногласия внутри ЕС. Больше всего членов объединения волнует позиция Кремля по расширению НАТО. По словам собеседников Bloomberg, среди первопричин нынешних боевых действий российские власти считают включение стран Восточной Европы в альянс в 1997-м.
Еще одна красная линия также связана с НАТО. Речь о вхождении Украины в состав альянса. Накануне Владимир Зеленский сообщил, что американцы якобы предлагали ему вывести войска из Донбасса в обмен на членство в военном блоке. Президент Украины повторил свою позицию, что страна не намерена уступать территории. Впрочем, Reuters отмечает готовность Зеленского вынести этот вопрос на референдум, если Киев получит приемлемые для него гарантии безопасности. Комментируя официальные заявления обеих сторон конфликта, Джаред Кушнер назвал их максималистскими. Но добавил, что и Россия, и Украина понимают необходимость компромисса. И высказывали новые прорывные идеи во время переговоров в Абу-Даби.
Скорее всего, речь в том числе о подключении Европы к мирному процессу. Но здесь можно выделить сразу несколько нюансов, рассуждают аналитики, опрошенные Financial Times. Во-первых, Брюссель так и не смог согласовать единого переговорщика. А это одно из условий Москвы. Во-вторых, европейцы опасаются, что Россия хочет обсуждать архитектуру безопасности до завершения конфликта. Таким образом, переговоры, вероятно, затянутся. Более того, Вашингтон и Москва могут договориться о новой системе международных отношений в обход Брюсселя, заключает Financial Times.
На этом фоне спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что после переговоров НАТО останется «важнейшим столпом» европейской безопасности. По его словам, полномочия альянса нужно расширить, чтобы была возможность урегулировать споры до того, как они перетекут в кризисы. Тем временем New York Times пишет, что Москва настаивает на запрете любой военной помощи Киеву и ограничениях на членство Украины в ЕС. Впрочем, реальная позиция России может быть более гибкой — с этим и связано заявление Кушнера о новых идеях по урегулированию, рассуждает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули:
«Подобные переговоры всегда содержат очень большую долю необоснованных спекуляций, и реальные переговорные позиции все-таки держатся для узкого круга людей. Можно, конечно, говорить о том, что сначала стороны выдвигают друг другу максималистские требования, потом они все понимают, что эти требования могут быть каким-то образом несколько ужаты. В целом, да, мы видим, что пространство для переговоров множится, и это до какой-то степени правильно, потому что вопрос комплексный. Тут уже будет обсуждаться не только допуск европейцев к переговорному столу, но и вещи, связанные с досье по регионам.
То есть в этом смысле еще, видимо, не все до конца согласовано, и, соответственно, стороны не готовы об этом говорить публично. Известно, что для России красная линия — это любая военная поддержка Украины. На фоне последних заявлений Зеленского о том, что американцы якобы ему предлагали членство в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса, можно предположить, что теоретически Россия рассмотрит этот вариант в каком-то виде. Но как это будет оформлено? Кто будет служить гарантом? Какие подписи будут стоять под этим документом — это отдельный вопрос».
Reuters также пишет, что тему Украины могут поднять на встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Она пройдет на полях саммита АТЭС 19 ноября. Агентство называет эти консультации второй Ялтинской конференцией. Тогда лидеры поделили мир на сферы влияния. Впрочем, в Кремле такие параллели считают «неуместными». Причем обсуждение Украины в повестке встречи не значится, отмечает Reuters. По данным источников агентства, против выступает Китай.