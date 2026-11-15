Сможет ли Европа стать единым игроком за столом переговоров?

«Подобные переговоры всегда содержат очень большую долю необоснованных спекуляций, и реальные переговорные позиции все-таки держатся для узкого круга людей. Можно, конечно, говорить о том, что сначала стороны выдвигают друг другу максималистские требования, потом они все понимают, что эти требования могут быть каким-то образом несколько ужаты. В целом, да, мы видим, что пространство для переговоров множится, и это до какой-то степени правильно, потому что вопрос комплексный. Тут уже будет обсуждаться не только допуск европейцев к переговорному столу, но и вещи, связанные с досье по регионам.