Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, будет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Кремль сообщал, что Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие дни. Они с Владимиром Путиным должны провести переговоры на Дальнем Востоке, другие подробности неизвестны. Лидер КНДР прибыл на территорию РФ ранее сегодня, 12 сентября. По данным канала YTN, переговоры лидеров двух стран могут пройти 13 сентября.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Традиции держат под броней».

Лаура Кеффер