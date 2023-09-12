Дальневосточная ипотека растет в цене

Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки — льготных кредитов до 6 млн руб. по ставке до 2%. Прежде всего планируется поднять лимиты в рамках программы — до 9 млн руб. для тех, кто готов приобрести квартиры площадью от 60 кв. м. Также власти готовы распространить действие льгот на сотрудников дальневосточного военно-промышленного комплекса. Повышение лимита связано с ростом цен — средняя площадь жилья, которое можно приобрести в рамках программы, существенно сократилась. Ожидается, что расширение увеличит спрос на программу на 10% ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Программу дальневосточной ипотеки планируется расширить — во вторник президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, предложил скорректировать ее параметры для повышения привлекательности механизма. Напомним, речь идет об ипотеке по ставке до 2% годовых на сумму до 6 млн руб.— изначально программа была рассчитана до 2025 года, но затем продлена до 2030-го. Взять такие кредиты могут молодые семьи до 36 лет и одинокие родители того же возраста, воспитывающие ребенка до 19 лет, а также участники программ «Дальневосточный гектар» и повышения мобильности трудовых ресурсов, педагоги и медики со стажем более пяти лет в госучреждениях на Дальнем Востоке. На программу в 2023–2025 годах предусмотрено 70 млрд руб.

Максимальную сумму кредита увеличат до 9 млн руб.— для тех, кто готов приобрести жилье площадью более 60 кв. м.

Одновременно с этим Владимир Путин инициировал включение в программу сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. Вопрос о необходимости увеличения лимита поднимался буквально накануне — на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что в 2019 году в рамках программы граждане могли приобрести жилье средней площадью 96 кв. м, а сегодня — лишь 56 кв. м.

Как отмечает глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, рост спроса на жилье и себестоимости строительства привел к тому, что с момента старта программы жилье подорожало в среднем на 60% — если в 2020 году под лимит в 6 млн руб. подпадало 85% квартир, то теперь речь идет лишь о 40%. Теперь, по его словам, «для покупки квартиры желаемой площади (более 60 кв. м) гражданам приходится решать уравнение с тремя неизвестными — либо отказаться от покупки жилья и дольше копить (не зная, что за жилье они смогут купить через год или два), либо покупать жилье меньшей площади, либо — что совсем плохо — снижать размер первого взноса, брать на себя часто непосильные обязательства».

В рамках программы в общей сложности выдано 79 тыс. кредитов на 344,4 млрд руб. Ранее также был увеличен общий кредитный лимит программы — с 450 млрд до 1,3 трлн руб.

По оценкам ДОМ.РФ, ее реализация позволила увеличить объем жилья в стадии строительства с 2,1 млн кв. м в 2020 году до 4,9 млн кв. м, а обеспеченность жильем — с 23,7 кв. м на человека до 25,5 кв. м. Расширение программы, прогнозируют в госкорпорации, увеличит ежегодную выдачу примерно на 10%. В ВТБ же полагают, что спрос на дальневосточную ипотеку в новых условиях может вырасти на треть. В целом глава ВТБ Андрей Костин считает это закономерным шагом в развитии программы.

Как поясняет руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, повышение суммы кредита — это попытка простимулировать еще больший спрос на жилье. Рисков того, что на фоне расширения рост цен ускорится, эксперт не видит: «Строительный комплекс на Дальнем Востоке хорошо набирает обороты, и, чтобы рынок мог переварить те площади, которые не были задействованы по ипотечным программам, дается дополнительная возможность». По его словам, увеличенные кредиты будут востребованны, поскольку стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке — одна из самых высоких по стране, в связи с чем многие квартиры и не укладываются в лимиты.

Евгения Крючкова