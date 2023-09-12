Ведущим конькобежкам Силаевой и Голубевой разрешили выступать за Казахстан

Исполком Союза конькобежного спорта России согласовал переход Кристины Силаевой и Елизаветы Голубевой в сборную Казахстана, передает «Матч ТВ». Первое выступление спортсменок в составе новой сборной запланировано в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира Елизавета Голубева и действующая чемпионка России на дистанции 500 метров Кристина Силаева уже тренируются под новым флагом. Однако начать выступления в составе новой сборной спортсменки смогут не раньше 2025 года. Карантин, обязательный в случае смены сборной, начал действовать с 3 июля 2023 года и продлится 24 месяца.

5 июля Елизавета Голубева подала заявление о смене спортивного гражданства. Она объяснила решение тем, что «просто хочет делать свою работу без ограничений». Госпожа Голубева выразила надежду, что будет представлять новую страну на ближайшей зимней Олимпиаде. 17 июля Союз конькобежцев России получил запрос из Казахстана о переходе Кристины Силаевой. Ранее спортсменка вышла из сборной России. Смену гражданства госпожа Силаева объяснила тем, что не готова ждать, «век спортсмена короток».

Сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать интересы спортсменов и будет искать для них альтернативы. Глава государства считает, что международные организации нарушают главный принцип — спорт вне политики. Министерство спорта России сообщало, что более 100 российских спортсменов выступают за иностранные сборные. Чаще всего меняли спортивное гражданство шахматисты и фигуристы. 4 августа стало известно, что российская фигуристка Софья Самоделкина решила сменить спортивное гражданство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Казахстан выходит на российский лед».

Александра Горошилова