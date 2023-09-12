Путин: Россия будет защищать своих спортсменов и создавать для них альтернативы

Президент России Владимир Путин заявил, что международное олимпийское движение «попало в ловушку финансовых интересов». Международные организации, по мнению президента, нарушают один из важнейших принципов — спорт вне политики. Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет защищать своих спортсменов и создавать им альтернативы.

«Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения. Как результат этой коммерциализации, сам международный спорт деградирует. Он не выполняет своей важнейшей функции. Дело не только в том, чтобы ставить рекорды, но и объединять людей»,— сказал президент и отметил, что Россия будет защищать интересы своих спортсменов и создавать для них альтернативные возможности.

Модератор пленарного заседания Илья Доронов привел статистику Минспорта, согласно которой 55 российских олимпийских спортсменов сменили гражданство, вместе с неолимпийскими видами спорта — более 100. «Вы понимаете этих людей?» — спросил господин Доронов президента. «Я никого не осуждаю, но для спортсмена, когда он выходит на пьедестал почета и звучит гимн его страны — это тоже имеет определенное значение. Но в конечном счете каждый человек делает свой выбор, я так считаю»,— ответил Владимир Путин.

После введения международных санкций ряд российских спортсменов заявили о смене спортивного гражданства. В августе стало известно о смене спортивного гражданства российской фигуристкой Софьи Самоделкиной и чемпионкой России по плаванию Софьей Сподаренко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Казахстан выходит на российский лед».

Милена Костерева