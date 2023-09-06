Минспорта РФ: более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что более 100 российских спортсменов решили сменить гражданство и выступать за иностранную сборную, среди них 55 выступают в олимпийских видах спорта, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Морозов (в центре) на заседании коллегии Минспорта

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Морозов (в центре) на заседании коллегии Минспорта

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно»,— сказал господин Морозов на заседании коллегии Минспорта (цитата по ТАСС). Он не уточнил, статистику за какой период времени он привел.

В ходе заседания президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпийские игры-2024 в Париже, потому что уже прошло полтора года отбора и ведущие спортсмены из РФ не допущены к соревнованиям.

13 августа господин Морозов заявил, что с начала 2022 года гражданство поменяли 67 спортсменов из РФ. Минспорта рассматривает это как потерю, заявил тогда замминистра. По июльским подсчетам издания «Холод», с начала военной операции на Украине российское гражданство сменили 204 спортсмена. Среди них больше всего шахматистов (141) и фигуристов (11).

Эрдни Кагалтынов