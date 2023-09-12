Виктор Бут стал депутатом заксобрания Ульяновской области

Виктор Бут получил мандат в заксобрании Ульяновской области по партийному списку ЛДПР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Голосование в Ульяновской области прошло с 8 по 10 сентября. По итогам выборов 11 из 18 мандатов по партийным спискам получила партия «Единая Россия», КПРФ — 3, ЛДПР — 2. По одному месту в заксобрании получили партии «Коммунисты России» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В ходе выборов по одномандатным муниципальным округам 16 из 18 мандатов получили кандидаты ЕР, один — представитель ЛДПР и один самовыдвиженец.

Виктор Бут — бывший владелец Air Cess Liberia, грузовой авиакомпании, базирующейся в Шардже, ОАЭ. В 2012 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы в США по обвинению в незаконной торговле оружием в странах Африки и Ближнего Востока, поддержке терроризма и заговора с целью убийства граждан США. В декабре 2022 года предприниматель вернулся в Россию — его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годам колонии за незаконную перевозку наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также контрабанду наркотиков в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Через три дня после возвращения на родину Виктор Бут вступил в партию ЛДПР.

По данным «Ъ-Волга», в июле текущего года на совещании в правительстве Ульяновской области была поставлена задача не допустить Виктора Бута к участию в выборах в заксобрание региона из-за судимости в США. На снятии предпринимателя с выборов мог настаивать сам глава региона член ЦК КПРФ Алексей Русских.

Как прошли сентябрьские выборы — в материале «Сошлись на позитиве».

Арсений Пушкин