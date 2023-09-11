Сошлись на позитиве

Организаторы и участники региональных выборов-2023 в понедельник подвели предварительные итоги завершившейся кампании. И те и другие сосредоточились в основном на позитиве: первые акцентировали внимание на минимуме нарушений, вторые — на собственных электоральных успехах. И только лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов пожаловался на «попытку устранить партию с политической арены» и пригрозил оргвыводами руководителям тех отделений, где СРЗП не смогла пройти в законодательные собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Региональные и муниципальные выборы 2023 года стали рекордными по активности избирателей, сообщила утром 11 сентября председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. В них поучаствовали более 45 млн избирателей из потенциальных 67 млн, а средняя явка составила 43,5% — рекорд для выборов аналогичного уровня с 2017 года. Избрано 33 тыс. кандидатов от 13 партий. По итогам кампании 13 партий подтвердили право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей и одна (Российская партия свободы и справедливости) его утратила.

Особо госпожа Памфилова отметила незначительное число нарушений: за три дня голосования и в ходе подсчета голосов в ЦИК поступило 936 обращений, а информация о предполагаемых нарушениях содержалась менее чем в половине из них.

Тем не менее глава ЦИКа пообещала последовательно и жестко бороться с попытками принуждения к голосованию: «Нам предстоят серьезнейшие выборы президентские, и такие методы недопустимы, если кто-то позволит себе это предпринять». Всего нарушения были выявлены на 21 участке в 12 регионах, а недействительными пришлось признать 1307 бюллетеней. На четырех участках недействительными признаны итоги голосования в целом: в крымском Бахчисарае был вброс бюллетеней, на двух участках в Бурятии выявили превышение числа бюллетеней в переносных ящиках над количеством выданных, а в Шуе (Ивановская область) неправильно использовали сейф-пакеты. По всей видимости, в перспективе придется искать некую замену такому способу хранения бюллетеней, заметила Элла Памфилова.

Выборы мэра Москвы тоже отметились низким числом жалоб и нарушений, указали в Общественном штабе по наблюдению за столичными выборами. Так, впервые за время существования штаба (с 2013 года) не было жалоб на надомное голосование, заявил вечером 10 сентября глава штаба Вадим Ковалев: «Вспомните, что раньше было, какие дискуссии были на этот счет. Голосование в СИЗО, голосование в больницах — тишина». Также впервые в этом году не жаловались на очереди на участках, где обычно голосуют военные. Всего в штаб за время голосования поступило 250 «сигналов», все они были разобраны.

Представители пяти парламентских партий в понедельник поочередно отчитывались об итогах выборов в пресс-центре ТАСС, и у большинства из них нашлись поводы для оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак констатировал, что его партия «одержала убедительную общую победу». «По выборам уровня законодательных собраний и административных центров мы взяли более 80% мандатов. Особо хочу отметить, что на всех уровнях "Единая Россия" впервые получила везде квалифицированное большинство. Это две трети, которые могут принимать любые решения»,— заявил единоросс.

Почти везде ЕР улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом, где-то даже в два раза, продолжил господин Турчак, особо выделив выборы в заксобрание (ЗС) Иркутской области, где пять лет назад партия заняла лишь второе место, и рекордные результаты на выборах в гордумы Екатеринбурга и Красноярска.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, в свою очередь, упомянул довыборы в Госдуму, на которых единороссы не только победили, но и улучшили (в трех из четырех округов) результаты своих предшественников. Отвечая на вопросы СМИ, Андрей Турчак признал, что успеху ЕР способствовало «сплочение общества», но выделил и «партийный фактор» — постоянное совершенствование мобилизационной работы. Эти усилия будут продолжены, так как партия должна привлечь на выборы президента-2024 более 30 млн своих сторонников, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: зампредседателя комитета Госдумы Георгий Камнев, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Справа налево: зампредседателя комитета Госдумы Георгий Камнев, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На позитивных для партии результатах сосредоточился и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Особый акцент, по его словам, партийцы делали на выборах в Хакасии и Орловской области, где на новый срок успешно переизбрались губернаторы-коммунисты.

А первый зампред ЦК Юрий Афонин заочно ответил неназванным критикам: «Несмотря на то что с утра ряд наших политических оппонентов, анализируя выборы, говорят о каком-то, дескать, неуспехе, КПРФ — главная оппозиционная партия».

Снижение ее результатов по сравнению с 2018 годом он объяснил тем, что тогда кампания проходила на фоне пенсионной реформы и «высокого уровня протеста», а вот если сравнивать с 2022 годом, то на выборах в ЗС коммунисты даже «немного прирастили». Отдельно господин Афонин выделил выборы мэра Москвы, которые кандидат от КПРФ Леонид Зюганов «отработал активно» и «в абсолютных голосах нарастил результат 2018 года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил итоги кампании еще более оптимистично. «ЛДПР сильно укрепляется! Мы активно движемся к тому, чтобы стать первой среди оппозиционных партий и второй политической силой в стране»,— воодушевленно рассказывал он.

Политик напомнил, что либерал-демократы стали вторыми на выборах в ЗС в семи регионах, а особую гордость у него вызвали результаты выборов в новых регионах: в ЛНР и Запорожской области ЛДПР заняла второе место, а в ДНР отстала от КПРФ «на какие-то доли процента».

Московскую кампанию лидер партии тоже оценил позитивно: «Борис Чернышов отработал серьезно, с огоньком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

А вот лидер СРЗП Сергей Миронов признался, что оснований быть довольными у справороссов нет. Он заявил, что в этом году «была предпринята беспрецедентная попытка устранить СРЗП с политической арены», не указав, однако, кто конкретно этого добивался.

Заодно господин Миронов пригрозил оргвыводами руководителям тех региональных ячеек, где партия не преодолела барьер на выборах в ЗС: «Я предупреждал, что непреодоление барьера будет означать снятие с должности главы регионального отделения. Это будет сделано, некоторые коллеги уже написали заявление».

Особое удивление у лидера СРЗП вызвали итоги выборов в парламент ДНР, где у эсеров не будет ни одного представителя. «Нас там хорошо знают, в отличие от других товарищей. И тем не менее сочли возможным сделать так, что наши кандидаты и наша партия не получили необходимых голосов»,— посетовал Сергей Миронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наконец, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев указал, что для его однопартийцев «главной новостью» стал тот факт, что даже в эпоху СВО и санкций «тема развития не потеряла свою актуальность».

Доказательством тому, по его мнению, стали успехи партии на выборах в восемь заксобраний и пять побед в одномандатных округах разного уровня.

От радикальной критики новых форматов голосования господин Нечаев воздержался, но все же заявил, что ему «не очень понятно», почему на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве и регионах используются разные системы: «В целом в регионах ДЭГ, где он применялся, это 20% (от всех избирателей.— “Ъ”), в Москве — 80%. Можно, конечно, списать на то, что Москва — город современный и удобный, но больше похоже на какую-то аномалию». Главным же результатом «яркой кампании» «Новых людей» в Москве лидер партии назвал собранные от горожан наказы и формирование команды активистов разного профиля.

Отдел политики