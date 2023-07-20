Если вдруг оказался Бут

Виктора Бута могут лишить возможности участвовать в выборах депутатов законодательного собрания Ульяновской области. По данным «Ъ», на снятии политика и бизнесмена может настаивать сам глава региона, член ЦК КПРФ Алексей Русских. Эксперты полагают, что коммунисты боятся конкуренции со стороны известных представителей ЛДПР, благодаря которым либерал-демократы могут усилить свои позиции в регионе.

Как стало известно «Ъ-Волга», на совещании в правительстве Ульяновской области была поставлена задача не допустить известного бизнесмена Виктора Бута к участию в выборах в заксобрание региона. Представителя ЛДПР хотят лишить такой возможности из-за наличия судимости в США. Несмотря на уже имеющиеся прецеденты избрания кандидатов с подобной биографией, ульяновскому облизбиркому предложили изучить данный вопрос.

Бизнесмен Виктор Бут ранее владел авиакомпанией Air Cess Liberia. США вели расследование против него еще с 1990-х годов, подозревая в поставках оружия и боеприпасов в Афганистан, страны — бывшие республики Югославии и страны Африки в обход санкций. В докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США от 2000, 2005 и 2006 годов Виктора Бута называли крупнейшим поставщиком оружия в Африку. В 2008 году предпринимателя арестовали в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США по обвинению в незаконной торговле оружием, поддержке терроризма и заговоре с целью убийства граждан США.

Виктора Бута обменяли в декабре 2022 года на выступавшую за екатеринбургский клуб УГМК американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годом колонии за незаконную перевозку наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также контрабанду наркотиков в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Через три дня после возвращения на родину из американской тюрьмы, 12 декабря, Виктор Бут стал членом ЛДПР.

В Ульяновской области кандидатов избирают на 18 мест в заксобрании по 18 одномандатным округам, еще 18 кандидатов получают мандаты по спискам партий в соответствии с терргруппами, в которые могут входить не более двух одномандатных округов. С текущего года больше нет единого общеобластного партсписка кандидатов, партийные списки формируются по территориальным группам, которые могут включать в себя не более двух одномандатных округов. Всего своих кандидатов выдвинули шесть партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Новые люди» и «Коммунисты России». По одномандатным округам выдвинуто 100 кандидатов, включая депутата гордумы Ульяновска Сергея Моргачева, единственного в стране самовыдвиженца, набравшего необходимое число подписей через Госуслуги.

В правительстве региона пока воздерживаются от комментариев по поводу возможного недопуска Виктора Бута в качества кандидата в депутаты заксобрания области.

Доктор социологических наук Владимир Звоновский назвал ситуацию с возможным снятием Виктора Бута с участия в выборах вполне предсказуемой. «Получив своего губернатора, КПРФ рассматривает Ульяновскую область в качестве ключевого региона и рассчитывает на сохранение своих позиций в заксобрании. ЛДПР же активно заходит в перспективную электоральную нишу так называемых "рассерженных патриотов". Выбить у оппонентов ключевую фигуру списка — типичная для реализации административного ресурса задача. Прежде, в бытность губернатором Сергея Морозова, это активно практиковала в Ульяновске "Единая Россия"»,— считает социолог.

Юрист Андрей Седогин уверен, что судимость в США не может поставить крест на политической карьере Виктора Бута. «Для выдвижения на выборные должности в России имеет значение только судимость по приговору российских судов. Проще говоря – то, что написано в справке об отсутствии судимости от родного МВД. И это справедливо, иначе бы мы недосчитались в Госдуме с десяток патриотов, которых по произволу заочно осудил киевский режим в период с 2014 года. Кстати, среди них есть и другие представители ЛДПР»,— напомнил юрист.

Евгений Чернов