Поль Погба долечился до допинга

В центре самого громкого допингового скандала последних лет в мировом футболе оказался знаменитый французский полузащитник Поль Погба. Погба, который очень редко выходил на поле в прошлом сезоне из-за травм, сдал положительную пробу на тестостерон. Ему грозит дисквалификация сроком от двух до четырех лет, а представители игрока утверждают, что он в любом случае «не хотел нарушать правила».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Череда неприятностей, обрушившихся на Поля Погба в последнее время, продолжилась положительной допинг-пробой

Фото: Massimo Pinca / Reuters Череда неприятностей, обрушившихся на Поля Погба в последнее время, продолжилась положительной допинг-пробой

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Антидопинговое агентство Италии (NADO) сообщило о положительной пробе на допинг футболиста «Ювентуса» Поля Погба. Она была взята после состоявшегося 20 августа матча первого тура чемпионата Италии. В нем «Ювентус» обыграл «Удинезе», но сам Погба, будучи включенным в заявку своей команды, на поле так и не вышел, оставшись на скамейке запасных.

NADO уточнило, что в анализе спортсмена обнаружены метаболиты «неэндогенного», то есть имеющего «внешнее» происхождение, тестостерона. В классификации запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) он входит в категорию «анаболические стероиды». Тестостерон используется в различных целях — например, для ускорения восстановления после травм и набора формы.

«Ювентус» в своем заявлении отметил, что в соответствии с регламентом антидопинговой инстанции 30-летний Поль Погба временно дисквалифицирован, а клуб оставляет за собой право «рассмотреть следующие процедурные шаги». В дальнейшем, если спортсмен откажется от вскрытия пробы B или если она подтвердит наличие допинга, ему грозят суровые санкции в виде дисквалификации на срок от двух до четырех лет (при отсутствии смягчающих обстоятельств).

Агент полузащитника Рафаэла Пимента, комментируя ЧП, как раз обратила внимание на то, что необходимо дождаться исследования повторной пробы, но уточнила, что уверена в том, что ее клиент в любом случае «не хотел нарушать правила».

Речь идет о самом громком допинговом инциденте последних лет в футболе, в котором скандалы, связанные с применением запрещенных препаратов, не такое уж частое явление. Поль Погба — это безусловная суперзвезда с шикарным послужным списком. В нем есть, например, переход в 2016 году из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за сумасшедшую по тем временам сумму, превышающую €100 млн, множество разных призов, завоеванных с этими клубами, звание лучшего молодого игрока чемпионата мира 2014 года и триумф на мировом первенстве уже в статусе стержневого игрока сборной Франции в России в 2018-м. Но именно свежий этап карьеры Погба очень специфический. На самом деле он больше похож на сплошной кошмар.

Проблемы у него появились еще на излете предыдущего десятилетия. Снизивший эффективность Поль Погба в итоге стал не нужен «Манчестер Юнайтед», и тот летом 2022 года вернул его «Ювентусу» — уже бесплатно, в качестве свободного агента с истекшим контрактом. Эксперты не исключали, что в Турине может состояться карьерный ренессанс хавбека, который еще не достиг ветеранского возраста. Однако вместо этого на Погба посыпались одна за другой неприятности.

Вскоре выяснилось, что он считает себя жертвой шантажа со стороны группы лиц, в том числе родного брата Матиаса. Футболист утверждал, что они вымогали у него деньги (всего — около €13 млн), грозя опубликовать некие компрометирующие фотографии. По мотивам жалоб Поля Погба были открыты пока не завершенные расследования как во Франции, так и в Италии.

Игрок между тем признавался, что негативный эффект от шантажа был настолько сильным, что ему в какой-то момент хотелось распрощаться с футболом.

Вдобавок к этому на Погба вдруг обрушились травмы — мениска, мышечные. Из-за них во всех официальных турнирах предыдущего сезона француз провел на поле в составе «Ювентуса» лишь 162 минуты, два неполных матча, не забив при этом ни единого гола. А еще он пропустил чемпионат мира в Катаре, хотя тренер французской сборной Дидье Дешам видел в Погба ключевую фигуру в центре полузащиты.

Собственно, в сезоне стартовавшем ничего не изменилось. Не сыграв с «Удинезе», Поль Погба вышел на замену в матчах, которые последовали за этим,— против «Болоньи» и «Эмполи». Однако его игровое время было весьма скромным — всего 51 минута на две встречи. А после игры с «Эмполи» наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что Погба опять заработал повреждение — на этот раз спины.

Алексей Доспехов