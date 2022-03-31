Деньги в допинге не главное

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало данные исследования, целью которого было выявить наиболее вероятные пути проникновения допинг-культуры в спорт и мотивы, которыми руководствуются спортсмены. Исследование показало, что к допингу спортсмены чаще всего обращаются, когда выходят на высокий национальный или международный уровень. При этом стремление заработать денег для них не главное. Куда важнее просто улучшить результаты и соответствовать ожиданиям окружающих. В первую очередь тренеров, которые, как показало исследование, остаются одним из основных источников получения атлетами информации о допинговых рисках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало данные исследования, проведенного совместно с Шербрукским университетом (Канада). Его целью было выявить, каким образом допинг проникает в спорт. В рамках исследования спортсменам, тренерам, врачам, техническому и руководящему составам спортивных структур по всему миру был разослан опросник. Он содержал десятки вопросов, а респондентам нужно было выбирать от трех до пяти вариантов ответа. Так что суммарное число учтенных ответов больше, чем количество голосовавших.

Всего на поставленные вопросы ответили 574 человека. Из них спортсменов — 219, а тренеров, врачей, руководителей и т. д.— 355. Охватить удалось 85 стран и 59 видов спорта. Правда, не обошлось без перекосов. Скажем, из 123 человек из Латинской Америки, откликнувшихся на запрос WADA, 80% представляют всего две страны — Аргентину и Колумбию. Похожая ситуация и с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Тем не менее авторы исследования посчитали собранные данные достаточными для того, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы.

Среди наиболее опасных факторов, способных открыть допингу путь в спорт, сами атлеты назвали необходимость набрать форму, плохое социальное окружение (речь идет о том, что от атлетов ждут результата) и общее состояние здоровья. Их как важнейшие обозначила почти треть опрошенных. Но примечательно, что технический и управленческий персонал главной проблемой видит вовсе не это, а обеспечение спортсменов правильным питанием — 50% ответов. Позиция, в общем, понятная, учитывая, что именно технический персонал, как правило, отвечает за покупку разного рода пищевых добавок и обеспечение питанием на сборах и в ходе соревнований. При этом нередки случаи, когда из-за неосмотрительно выбранной добавки в пробе спортсмена обнаруживаются следы запрещенных веществ. С учетом того, что в антидопинговых расследованиях не применяется принцип невиновности, спортсменам в каждом отдельном случае нужно доказывать, что прием допинга носил непреднамеренный характер.

А вот относительно того, на каком этапе карьеры наиболее высок риск того, что спортсмен по тем или иным причинам начнет применять допинг, сами атлеты и лица, их обслуживающие, почти совпадают в оценках. Впрочем, не нужно было проводить специального исследования, чтобы понять, что наибольшие риски несет этап выхода атлета на международный уровень, где присутствует наивысшая конкуренция: эту стадию выделили 37% атлетов и 30% иных лиц, участвовавших в опросе. О риске подсесть на допинг на высоком национальном уровне заявили 18% и 21% респондентов соответственно. Примечательно, что примерно такой же уровень рисков сохраняется и на юниорском уровне. А вот детский спорт отнесен к зоне низкого риска — по 8%.

Если же говорить о том, какие личные мотивы у лиц, прибегающих к использованию запрещенных субстанций, то тут в начале списка стремление улучшить свои результаты (об этом спортсмены заявили в 57% случаев), желание соответствовать ожиданиям, в первую очередь своим (49%), попытка получить удовлетворение за проделанный труд (32%), ожидание одобрения окружающих (29%), и только потом идет личная финансовая выгода (27%).

При этом участников опроса попросили оценить, каков, согласно их ощущениям, процент спортсменов, принимающих допинг. Оценки любопытные. Спортсмены считают, что четверть их коллег сидит на допинге. Тренеры и технический персонал выдали почти такую же оценку — 22%. А вот управленцы и руководители федераций считают, что глубина проникновения допинга в их видах спорта не превышает 15%. Налицо тенденция, согласно которой чем ближе человек находится непосредственно к соревнованиям и тренировочному процессу, тем более мрачно он оценивает ситуацию. А вот административный и руководящий персонал чаще всего узнает о допинговых случаях постфактум и далеко не обо всех. Вероятно, отсюда и такое расхождение в оценках.

В исследовании WADA отмечается важность образовательных программ как способа профилактики применения допинга. Но судя по собранным данным, тут есть еще над чем работать. Так, 64% атлетов назвали главным источником информации о допинге официальные интернет-ресурсы WADA. И это хорошо. Но при этом в 47% случаев спортсмены полагаются на мнение тренера, в 48% — на рекомендации врача, в 35% — на мнение других спортсменов, в 22% случаев — на информацию из соцсетей. А вот интерес к тому, что сообщают СМИ по антидопинговой теме, выразили только 5%. На научные статьи обращают внимание 7%. Самым недостоверным источником информации названы агенты: их мнение учитывают только 4% опрошенных.

Обнародованный документ знаменует лишь промежуточную фазу первой стадии исследований, проводимых WADA. Позже будет представлен более детальный анализ собранных сведений, а затем начнется вторая фаза. Ее итогом должна стать допинговая картина с разбивкой на виды спорта.

Александр Петров