Симона Халеп допустила двойную допинговую ошибку

Экс первая ракетка мира и победительница двух турниров Большого шлема румынка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за нарушение Теннисной антидопинговой программы (TADP). Данное решение вынесено сразу по двум делам, открытым в 2022 году: 31-летняя спортсменка обвиняется в применении запрещенного препарата роксадустата, являющегося кровяным допинг-агентом, а также в умышленном внесении недостоверной информации в ее биологическом паспорте (ABP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симона Халеп во время матча против российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля» (октябрь 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Симона Халеп во время матча против российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля» (октябрь 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

International Tennis Integrity Agencу (ITIA), независимый орган, учрежденный главными теннисными организациями — Международной федерацией тенниса (ITF), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциацией (WTA), объявил о своем решении по допинговому делу румынки Симоны Халеп.

В октябре 2017 года Халеп стала первой ракеткой мира и продержалась на этой позиции в общей сложности 64 недели. В 2018 году она выиграла Roland Garros, а в 2019-м — Wimbledon. Учитывая заслуги 31-летней спортсменки, ее дело можно считать самым громким с тех пор, как в 2016 году за применение мельдония была наказана россиянка Мария Шарапова. Показательно, что расследование по делу Халеп заняло больше 12 месяцев.

29 августа 2022 года в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США в моче, взятой у Симоны Халеп в качестве допинг-пробы, был обнаружен запрещенный препарат роксадустат.

Это вещество используется для лечения анемии, но входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку считается кровяным допинг-агентом, поднимающим гемоглобин и увеличивающим выработку эритроцитов.

Вскоре после этого были обнаружены нарушения в биологическом паспорте теннисистки — документации, которая отслеживает биологические параметры спортсменов для выявления потенциальных нарушений ими антидопинговых правил. Вывод о нарушениях был сделан на основании сбора и анализа 51 образца крови, предоставленного теннисисткой в рамках программы АBP.

Симона Халеп неоднократно высказывала несогласие с обвинениями в манипуляциях с биологическим паспортом, а наличие в своей допинг-пробе роксадустата объясняла использованием загрязненной биодобавки. Тем не менее независимый трибунал ITIA, который заседал в Лондоне 28 и 29 июня и предварительно изучил примерно 8 тыс. страниц различных документов, посчитал теннисистку виновной по обоим пунктам обвинений. При этом ключевыми мотивами этого решения называются концентрация роксадустата в допинг-пробе Симоны Халеп и мнения независимых экспертов, которые были заслушаны по вопросу изменений в ее биологическом паспорте.

В качестве наказания Симона Халеп будет отстранена от соревнований на 48 месяцев — с 7 октября 2022 года до 6 октября 2026-го.

Сама теннисистка, которая на момент взятия у нее положительной допинг-пробы находилась в рейтинге на седьмом месте, заявила о несогласии с этим решением и, защищая свои права, намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Евгений Федяков