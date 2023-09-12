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Коммерсантъ FM
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Симона Халеп допустила двойную допинговую ошибку

Бывшую лучшую теннисистку мира дисквалифицировали на четыре года

Экс первая ракетка мира и победительница двух турниров Большого шлема румынка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за нарушение Теннисной антидопинговой программы (TADP). Данное решение вынесено сразу по двум делам, открытым в 2022 году: 31-летняя спортсменка обвиняется в применении запрещенного препарата роксадустата, являющегося кровяным допинг-агентом, а также в умышленном внесении недостоверной информации в ее биологическом паспорте (ABP).

Симона Халеп во время матча против российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля» (октябрь 2021 года)

Симона Халеп во время матча против российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля» (октябрь 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Симона Халеп во время матча против российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля» (октябрь 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

International Tennis Integrity Agencу (ITIA), независимый орган, учрежденный главными теннисными организациями — Международной федерацией тенниса (ITF), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциацией (WTA), объявил о своем решении по допинговому делу румынки Симоны Халеп.

В октябре 2017 года Халеп стала первой ракеткой мира и продержалась на этой позиции в общей сложности 64 недели. В 2018 году она выиграла Roland Garros, а в 2019-м — Wimbledon. Учитывая заслуги 31-летней спортсменки, ее дело можно считать самым громким с тех пор, как в 2016 году за применение мельдония была наказана россиянка Мария Шарапова. Показательно, что расследование по делу Халеп заняло больше 12 месяцев.

29 августа 2022 года в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США в моче, взятой у Симоны Халеп в качестве допинг-пробы, был обнаружен запрещенный препарат роксадустат.

Это вещество используется для лечения анемии, но входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку считается кровяным допинг-агентом, поднимающим гемоглобин и увеличивающим выработку эритроцитов.

Вскоре после этого были обнаружены нарушения в биологическом паспорте теннисистки — документации, которая отслеживает биологические параметры спортсменов для выявления потенциальных нарушений ими антидопинговых правил. Вывод о нарушениях был сделан на основании сбора и анализа 51 образца крови, предоставленного теннисисткой в рамках программы АBP.

Почему спортсмены прибегают к допингу

Симона Халеп неоднократно высказывала несогласие с обвинениями в манипуляциях с биологическим паспортом, а наличие в своей допинг-пробе роксадустата объясняла использованием загрязненной биодобавки. Тем не менее независимый трибунал ITIA, который заседал в Лондоне 28 и 29 июня и предварительно изучил примерно 8 тыс. страниц различных документов, посчитал теннисистку виновной по обоим пунктам обвинений. При этом ключевыми мотивами этого решения называются концентрация роксадустата в допинг-пробе Симоны Халеп и мнения независимых экспертов, которые были заслушаны по вопросу изменений в ее биологическом паспорте.

В качестве наказания Симона Халеп будет отстранена от соревнований на 48 месяцев — с 7 октября 2022 года до 6 октября 2026-го.

Сама теннисистка, которая на момент взятия у нее положительной допинг-пробы находилась в рейтинге на седьмом месте, заявила о несогласии с этим решением и, защищая свои права, намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Евгений Федяков

Поль Погба долечился до допинга

В центре самого громкого допингового скандала последних лет в мировом футболе оказался знаменитый французский полузащитник Поль Погба. Погба, который очень редко выходил на поле в прошлом сезоне из-за травм, сдал положительную пробу на тестостерон. Ему грозит дисквалификация сроком от двух до четырех лет, а представители игрока утверждают, что он в любом случае «не хотел нарушать правила».

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