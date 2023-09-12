Польша сосредоточила на границе с Белоруссией 10 тыс. солдат

На границе Польши с Белоруссией сосредоточено более 10 тыс. солдат, сообщил в интервью «Польскому радио» заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик. При этом он отметил, что на польско-белорусской границе «стало определенно спокойнее».

«Мы сильно укрепили границу. Помимо построенного нами заграждения, которое имеет большое значение, помимо периметра, который чрезвычайно нам помогает, там находятся 10 тыс. солдат: 6 тыс. из них находятся в лагере и 4 тыс.— непосредственно на границе. Кроме того, здесь 5 тыс. пограничников и почти 1 тыс. полицейских»,— сказал господин Вонсик (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы польского МВД также отметил, что «давление на границе действительно уменьшилось». Однако это, по мнению господина Вонсика, не значит, что «чего-то не может произойти». «То и дело наши патрули забрасывают камнями и палками»,— сказал он.

Летом 2021 года на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч мигрантов, которые хотели попасть в Евросоюз. Варшава обвинила Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают обвинения.

1 августа Польша объявила об усилении военного присутствия на границе с Белоруссией из-за роста потока мигрантов на белорусской границе. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о начале работ по возведению военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени должны начать нести службу в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. За прошедший год польские власти зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией.

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».

Милена Костерева