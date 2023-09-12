Игорь Краснов защитил краба от американцев

Выступая на сессии ВЭФ, генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, как, реализуя свои полномочия, надзорное ведомство защищает предпринимателей и биоресурсы на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В первом полугодии по требованиям прокуроров только в Дальневосточном федеральном округе обременительные обязанности и избыточные требования для предпринимателей исключены из почти 1,3 тыс. правовых актов, отметил Игорь Краснов, подчеркнув, что таким образом «преодолеваются системные проблемы, влияющие на развитие данного макрорегиона».

Например, сообщил он, в ходе проверок были установлены многочисленные факты необоснованных отказов в выдаче предпринимателям разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Как правило, это было вызвано несогласованностью административных процедур.

Для решения проблемы прокуроры инициировали принятие федерального закона, благодаря которому теперь весь комплекс действий получения перевозчиками необходимых документов будет осуществляться по принципу «одного окна» с помощью специальной информационной системы. Изменения вступают в силу уже 1 марта следующего года.

Низкая пропускная способность погранпереходов, их недостаточное оснащение и не всегда продуманная логистика также негативно сказывались на бизнес-процессах участников внешнеэкономической деятельности, сообщил глава надзорного ведомства.

По словам господина Краснова, ему даже пришлось обращаться в Совет безопасности, чтобы на законодательном уровне были определены правовые основы для внедрения электронной очереди при пересечении государственной границы. Добился надзор строительства, реконструкции и технического перевооружения 26 соответствующих объектов.

Но, отметил господин Краснов, если трудности подобного рода в большей степени характерны для приграничных территорий, то проблемы непрозрачных и завышенных тарифов на рынке энергоресурсов, отказов в подключении к сетям «являются острыми» для бизнеса в абсолютном большинстве регионов страны. Об этом, по словам господина Краснова, ему не раз рассказывали бизнесмены как в ходе личных приемов, так и в обращениях.

В связи с этим по поручению президента Владимира Путина прокурорами были проведены проверки исполнения законодательства в сферах электроэнергетики и газификации. По их результатам ФАС было предложено организовать дополнительные мероприятия по прогнозированию тарифов на энергоресурсы, обеспечить равный доступ потребителей к сетям и услугам. «Эта проблема в значительной степени затрагивает интересы малого и среднего бизнеса»,— подчеркнул генпрокурор.

В свою очередь, Минэнерго России указано на нарушение сроков исполнения мероприятий по соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин—Хабаровск—Владивосток» с Единой системой газоснабжения, «прежде всего в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

«Не сомневаюсь, что положительное решение этих вопросов позитивно отразится на стоимости энергоресурсов для предприятий, особенно здесь, в Дальневосточном федеральном округе»,— отметил господин Краснов.

Не менее важно, сообщил генпрокурор, навести порядок в сфере оборота водных биологических ресурсов. «В ходе надзорных мероприятий нами выявлены существенные недостатки в работе информационных систем в области рыболовства и ветеринарии»,— отметил он.

Было установлено, что действующий механизм обмена информацией не позволял отследить весь путь биоресурсов от вылова до конечного потребителя. А это, в свою очередь, создавало благоприятные условия для браконьерства, выпуска контрафактной продукции, развития так называемого черного рынка в ущерб интересам легальных рыбопромышленных предприятий.

Об этом, по словам генпрокурора, он проинформировал президента Путина и председателя правительства Михаила Мишустина — в результате Росрыболовством и Россельхознадзором «организована работа по синхронизации систем мониторинга оборота рыбной продукции и выдачи ветеринарных разрешений».

«Не сомневаюсь, ее завершение позволит окончательно навести порядок в этой сфере»,— отметил Игорь Кранов.

А еще он сообщил, что ведомством инициировано расторжение в судах более 50 договоров о закреплении долей на вылов, «предоставленных группе компаний, которая вывела за рубеж через офшорные юрисдикции свыше 22 млрд руб., полученных от реализации морепродукции». А Росрыболовством под контролем прокуроров перераспределены квоты на добычу свыше 5 тыс. тонн ценных видов биоресурсов.

Название компании-нарушителя Игорь Краснов не назвал, но очевидно речь идет о владивостокском ЗАО «Тефида», находящемся под контролем предпринимателя Алексея Козлова, давно проживающего в США.

Один из таких исков слушается в арбитражном суде Москвы. В нем говорится, что ЗАО, «создающее ложную видимость деятельности в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта», незаконно получило право на вылов краба на 15 лет с 1 января 2021 года.

Николай Сергеев